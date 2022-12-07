"Единая Россия": Семьям мобилизованных помогают более чем две тысячи волонтеров МГЕР

В День добровольца председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с секретарем генсовета Андреем Турчаком. Они обсудили актуальные вопросы активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты Боевого Братства", а также их участие в гуманитарной миссии партии.

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что с начала СВО через волонтерскую работу в Донбассе и на освобожденных территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. Как сообщает сайт ER.ru, в настоящее время 84 активиста участвуют в СВО как добровольцы или мобилизованные по призыву. Семьям мобилизованных оказывают поддержку более чем две тысячи волонтеров МГЕР. Также добровольцы работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом "Женское движение "Единой России" организовали обучение медсестер, и теперь девушки-активисты могут работать в больницах в Донецке, в Луганске.

По словам Дмитрия Медведева, название "Молодой Гвардии Единой России" напоминает название антифашистской молодежной организации "Молодая гвардия", а последние события заставили многих молодых людей в России пересмотреть свое отношение к страницам истории.

Активисты МГЕР рассказали о том, с какими чувствами отправлялись на Донбасс, какими направлениями работы занимаются сейчас и как планируют развиваться. Добровольцы высказали свои идеи, которые могут помочь в восстановлении мирной жизни в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье. В их числе - создание в Мариуполе центра молодежных инициатив.

Дмитрий Медведев поручил также проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе - "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель". Помимо этого, с финансовым блоком правительства для последующего включения в народную программу "Единой России" будет проработана инициатива о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР находится на своем месте и преодолел себя: "Могу сказать только одно: в любом случае вы как граждане Российской Федерации уже состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание".

"Единая Россия" давно стала "точкой сборки" страны, всех гражданских, патриотических, государственных сил. Объединив усилия, мы можем больше. Наши волонтеры - депутаты всех уровней, активисты МГЕР - это армия добра, заботы и любви, армия, которая творит добро каждый день. Они дарят свою энергию, свою заботу тем, кто сегодня больше всего в этом нуждается. Многие жители Самарской области по зову сердца едут в Донбасс в качестве добровольцев - помогать восстанавливать там мирную жизнь. Сегодня в Снежном (ДНР) работает более 250 наших земляков, среди них много партийцев. Это не только ремонтные и строительные подразделения - помогают в Снежном наши врачи, волонтеры. Я искренне признателен жителям Самарской области за такую сердечную отзывчивость", - прокомментировал секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.