У самарских школьников-добровольцев появилось профессиональное швейное оборудование

У самарских школьников микрорайона Южный город, которые начали шить тактические носилки для российской армии, появилось профессиональное швейное оборудование.

Напомним, 1 декабря на приеме ко дню рождения партии "Единая Россия" помочь с приобретением машинок ученица 8-го класса Анастасия Белозерова и директор школы Владимир Кильдюшкин попросили секретаря Самарского регионального отделения, губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона Дмитрий Азаров эту инициативу поддержал, и теперь у ребят появились профессиональное оборудование.

"Я решила написать проект про носилки, и так пошло до директора, потом до губернатора. Рада, что появились еще новые промышленные машинки, то что у нас теперь производство будет намного быстрее. Ну такие носилки, примерно, я сделаю за минут 20", - рассказала ученица школы ОЦ "Южный город" Анастасия Белозерова.

Носилки с названием "Фома-180" подойдут как для спасения раненных, так и для переноски тяжелого груза. Высокая прочность - до 500 кг. Инициативу поддержали родители учащихся и директор школы, и партия "Единая Россия".

"Наши швейные машинки, они хоть и промышленные, но они вот толщину этой стропы не берут. Мы Дмитрию Игоревичу показали наши первые опытные образцы. Он спросил, что надо для того, чтобы более качественно получалось, сказали, что вот не хватает хороших швейных машинок. Сегодня мы их получили", - рассказал директор школы ОЦ "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

Самарские школьники уже сшили и отправили участникам СВО порядка 20 носилок. Директор школы организовал детей и их родителей для помощи бойцам СВО, лично, вместе со своими детьми, принимает участие в пошиве носилок, создал материально-технические условия для реализации проекта.

Первая партия продукции, сделанная при помощи нового оборудования, в ближайшее время будет отправлена вместе с гуманитарным грузом "Единой России" для бойцов СВО и снабжения госпиталей.