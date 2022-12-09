"Единая Россия" совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум "Школа Героя"

"Единая Россия" и Минпросвещения при поддержке Российского военно-исторического общества провели первый Всероссийский форум "Школа Героя". Он прошел в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и был приурочен к Дню Героев Отечества.

В своем приветственном слове к участникам форума президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что считает проведение мероприятия значимой и востребованной инициативой, которая призвана внести большой вклад в воспитание детей и молодежи, объединить созидательный потенциал общественных, волонтерских, общеобразовательных организаций, которые носят имена легендарных героев.

"Наша страна во все времена славилась яркими, талантливыми, сильными духом людьми. Их отвага, трудовые свершения навеки останутся в памяти народа. Мы гордимся воинами, защищающими сегодня безопасность, национальные интересы Отечества. Отрадно, что давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку. Таких учебных заведений насчитывается более шести тысяч", - отметил президент, обращение которого зачитал его помощник, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В свою очередь, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в обращении к участникам форума подчеркнул, что задача партии - оберегать историческую память и не допускать ее искажения, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением.

"Нацизм пытается идти в наступление и в наши дни. Мы должны быть сильными и стойкими, чтобы не дать врагу ни малейшего шанса. Наши солдаты и офицеры, которые участвуют в специальной военной операции, - настоящие герои. И они готовы пожертвовать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы миллионы наших людей могли говорить на родном языке. Сохранить свои традиции, культуру, веру, само право жить. Как и те, кто напряженным самоотверженным трудом помогают приблизить нашу Победу. Врачи, работники оборонных предприятий, добровольцы, люди самых разных профессий. Все они - герои современной, великой России, достойные безграничного восхищения за свой подвиг во имя Отечества", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил проводить форум "Школа Героя" ежегодно. Он отметил, что идея его проведения появилась при подготовке совместных с "Единой Россией" мероприятий по развитию патриотического проектов.

"За полгода мы сделали перепись, посмотрели 40 тысяч школ и сегодня знаем каждую школу (а их шесть тысяч), носящую имя героя. Важно, чтобы ребята знали, почему ту или иную школу назвали в честь того или иного героя. Ведь герой - это тот, на кого равняется молодой человек. Я предлагаю создать Ассоциацию школ героев - виртуальный музей", - сказал Сергей Кравцов.

Также в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память" на форуме прошла церемония гашения почтовых марок из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции", посвященных российским военным, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга и удостоенным звания Героя РФ посмертно. Было выпущено 10 марок - на каждой изображен портрет героя, сцена боевых действий и медаль "Золотая Звезда".

С инициативой выпустить марки, посвященные Героям России - участникам СВО, в апреле выступил депутат Госдумы от Самарской области, глава комитета Госдумы по информполитике ("Единая Россия"), федеральный координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

"Герои не умирают до тех пор, пока жива память о них. "Единая Россия", которая была инициатором выпуска этой серии почтовых марок, совместно с другими общественными организациями, в первую очередь с Российским военно-историческим обществом, ведет сегодня очень активную работу по увековечиванию памяти наших героев - героев специальной военной операции. На всех школах, где учились герои, совместно с РВИО устанавливаются мемориальные доски, их имена присваиваются улицам, площадям, образовательным учреждениям. В следующем году мы, безусловно, продолжим эту работу, и новые почтовые марки с изображением героев будут выходить в обращение", - отметил Александр Хинштейн.

Кроме того, "Единая Россия" создаст интерактивную карту "Парта Героя" - по всей стране уже открыто около 10 тысяч таких парт. Пилотный цифровой проект реализуют в Волгоградской области. Это сайт, где будет размещена карта всех открытых в регионе парт героев с полной информацией о них. 9 декабря и накануне такие парты открылись в Магаданской области, Забайкальском крае, Приморье, Волгоградской области и ряде других регионов.

Еще одна инициатива, с которой вышла "Единая Россия", - предоставлять льготы при поступлении в вузы Героям России и Героям, трижды награжденным орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз, а также бесплатно учиться на подготовительных курсах.