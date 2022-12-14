По инициативе "Единой России" разработана новая редакция закона о занятости

"Единая Россия" и Минтруда подготовили законопроект, направленный на профилактику безработицы и дающий возможность доступа к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан - не только безработных, но и тех, кто трудоустроен и ищет новую работу или находится под риском увольнения. Как сообщает сайт ER.ru, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обсудил предлагаемые нормы с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.

По словам Медведева, в сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация, некоторые профессии просто исчезают: "Раньше казалось, что люди, которые обращаются в службу занятости, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу".

Он подчеркнул, что в новом законодательстве должно быть само понятие как занятости, так и платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Отдельно председатель партии предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость правовой интеграции новых регионов: "При работе над законодательством в сфере занятости необходимо в полном объеме защитить права жителей новых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других актуальных проблем. Также мы запустили в пяти регионах проект "Моя карьера с "Единой Россией". Он оказался востребованным и реализуется с Минтруда. Прошу уделить особое внимание участникам СВО, членам их семей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке".

В свою очередь, координатор направления "Хорошая работа - достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что документ отвечает целям народной программы партии и современным тенденциям на рынке труда. Он рассказал о новеллах законопроекта. В частности, появляется новая категория - работники, находящиеся под риском увольнения. Предусматривается ряд мер для обеспечения их временной занятости, иные формы поддержки, а также меры поддержки работодателей в кризисной ситуации, которые пытаются сохранить рабочие места.

"Отдельное внимание уделено трудоустройству молодежи, молодых специалистов. Важная норма - что мы даем право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые индивидуальные предприниматели, которые прекратили по объективным причинам свою деятельность. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице", - сообщил он.

Андрей Исаев отдельно остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления будут вынесены в отдельные законопроекты.

"Сегодня понятие платформенной занятости в законодательстве отсутствует вообще, а самозанятость обозначена только через налоговое законодательство. В связи с чем возникают социальные конфликты между платформенно занятыми и операторами платформ. Мы знаем о стихийных забастовках таксистов, поэтому обязаны предложить способы основанного на принципах социального партнёрства разрешения возникающих объективных противоречий. То есть урегулировать возникающие в данном случае правоотношения законодательно", - пояснил Андрей Исаев.

Разработку законов-спутников поддержали Дмитрий Медведев, Минтруда, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей. В закон также могут войти положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Одной из мер может стать социальный контракт без определения критерия нуждаемости.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект можно готовить к рассмотрению. По его словам, нужно изменить отдельные его положения и готовиться к тому, чтобы рассматривать на весенней сессии Госдумы.

Ранее в Трудовой кодекс были приняты поправки "Единой России", которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд других поправок в законодательство о занятости. В их числе - создание единого портала "Работа России", где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.

Также Госдума приняла пакет законов, инициированный "Единой Россией", которые направлены на защиту прав мобилизованных, например о праве военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи за ЖКУ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Кроме того, "Единая Россия" в сентябре этого года запустила кадровый проект для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям. Проект "Моя карьера с "Единой Россией" реализуется в пяти пилотных регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Удмуртской Республике и Камчатском крае. Он направлен на оказание информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.