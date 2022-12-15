В Самарской области тестируют платформу "Народная программа"

Теперь на сайте nppro.ru каждый может посмотреть, какие перемены произошли в конкретном городе или районе Самарской области.

Как идет строительство больницы или детского сада, где уже привели в порядок дворы, а куда благоустройство скоро придет? Теперь самарцы могут в один клик получить всю необходимую информацию. Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" разработало уникальный цифровой сервис - платформу "Народная программа".

Уже сейчас платформа отражает информацию по всем объектам, реализуемым партией в рамках выполнения предвыборных обещаний: в настоящий момент это 27% от всех инициатив и пожеланий жителей Самарского региона, внесенных в народную программу партии. На сайте nppro.ru - более пяти тысяч реализованных и строящихся объектов. И каждый день добавляются новые.

Многие опции цифрового сервиса будут доступны в ближайшее время. И хотя пока они функционируют в тестовом режиме, но уже сейчас можно обратиться к депутату своего округа или задать вопрос по благоустройству того или иного объекта Народной программы.

"По карте можно перемещаться при помощи геолокации и адресного поиска. Выбирайте объекты при помощи фильтров, ищите по адресу, и если чего-то важного не хватает - давайте создавать это вместе. Свои предложения и пожелания присылайте на электронную почту info@nppro.ru", - предлагают в самарском региональном отделении партии.

В планах разработчиков и регионального исполкома в Самаре - унифицировать все ресурсы партии и депутатов всех уровней и заменить их единой цифровой платформой. Кроме того, проект позволяет наглядно увидеть работу депутатского корпуса.

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность диалога с людьми. Он отметил, что "Народная программа" - это живой и пластичный организм, который, по мере использования, может совершенствоваться.

"Это новый эффективный цифровой инструментарий для депутатской работы, позволяющий качественно укрепить взаимодействие с жителями, а значит, добиться и более значимых результатов в интересах людей и повышения авторитета партии", - подчеркнул Азаров.

Кстати, проект уже получил высокую оценку на федеральном уровне. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с Дмитрием Азаровым отметил, что практику Самарской области нужно распространить и на другие российские регионы.