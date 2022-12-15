16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При поддержке "Единой России" в Самарской области состоится форум приемных семей В Самарской области продолжается новогодняя акция "Коробка новогоднего счастья" Сразу три "Парты героя" появились в Самарской области "Единая Россия" совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум "Школа Героя" У самарских школьников-добровольцев появилось профессиональное швейное оборудование

Партии Власть и политика

В Самарской области тестируют платформу "Народная программа"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 158
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Теперь на сайте nppro.ru каждый может посмотреть, какие перемены произошли в конкретном городе или районе Самарской области.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как идет строительство больницы или детского сада, где уже привели в порядок дворы, а куда благоустройство скоро придет? Теперь самарцы могут в один клик получить всю необходимую информацию. Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" разработало уникальный цифровой сервис - платформу "Народная программа".

Уже сейчас платформа отражает информацию по всем объектам, реализуемым партией в рамках выполнения предвыборных обещаний: в настоящий момент это 27% от всех инициатив и пожеланий жителей Самарского региона, внесенных в народную программу партии. На сайте nppro.ru - более пяти тысяч реализованных и строящихся объектов. И каждый день добавляются новые.

Многие опции цифрового сервиса будут доступны в ближайшее время. И хотя пока они функционируют в тестовом режиме, но уже сейчас можно обратиться к депутату своего округа или задать вопрос по благоустройству того или иного объекта Народной программы.

"По карте можно перемещаться при помощи геолокации и адресного поиска. Выбирайте объекты при помощи фильтров, ищите по адресу, и если чего-то важного не хватает - давайте создавать это вместе. Свои предложения и пожелания присылайте на электронную почту info@nppro.ru", - предлагают в самарском региональном отделении партии.

В планах разработчиков и регионального исполкома в Самаре - унифицировать все ресурсы партии и депутатов всех уровней и заменить их единой цифровой платформой. Кроме того, проект позволяет наглядно увидеть работу депутатского корпуса.

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность диалога с людьми. Он отметил, что "Народная программа" - это живой и пластичный организм, который, по мере использования, может совершенствоваться.

"Это новый эффективный цифровой инструментарий для депутатской работы, позволяющий качественно укрепить взаимодействие с жителями, а значит, добиться и более значимых результатов в интересах людей и повышения авторитета партии", - подчеркнул Азаров.

Кстати, проект уже получил высокую оценку на федеральном уровне. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с Дмитрием Азаровым отметил, что практику Самарской области нужно распространить и на другие российские регионы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1