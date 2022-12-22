В Самарской области столкнулись "Газель" и пикап Toyota

В среду, 21 декабря, в Большеглушицком районе Самарской области 26-летняя женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 2:00 29-летний водитель ГАЗ-3302 на 100 км дороги Самара — Большая Черниговка выехал на встречную сторону и столкнулся с Toyota Hilux под управлением 41-летнего мужчины.
В результате в больницу доставили 26-летнюю пассажирку "Газели".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...