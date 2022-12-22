У моста на ул. Земеца в Самаре погиб мужчина

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В четверг, 22 декабря, около 12:00, возле путепровода на ул. Земеца, примерно напротив завода "Прогресс", обнаружили тело мужчины, упавшего с моста. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.

Фото: предоставлено очевидцем