"Единая Россия" подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году

Партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. Задействованы все региональные отделения "Единой России", отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС по итогам года.

"Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне СВО были открыты десятки гуманитарных центров. И каждый из вас, и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям", - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что после вступления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии "Единой России" расширились.

"Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим "все для фронта, все для Победы", направив свой ресурс на помощь мобилизованным, фронту. Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне", - подчеркнул Андрей Турчак.

Он также выделил направление работы "Единой России" по помощи семьям военнослужащих.

"Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество - пакет федеральных законов, которые были инициированы "Единой Россией", уже приняты и подписаны президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят", - напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета отметил, что темпы и объемы гуманитарной миссии "Единой России" в 2023 году снижаться не будут.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили в новые регионы уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе медикаменты.

С начала СВО волонтеры партийного центра "Единой России" в Самарской области - в первых рядах по оказанию помощи жителям Донбасса, вынужденным переселенцам, военнослужащим, мобилизованным и их семьям. На территории губернии действуют 16 пунктов временного размещения вынужденных переселенцев с Донбасса и освобожденных территорий, в которых проживает более 2000 человек.

Гуманитарную помощь собирали все: жители, бизнес, общественные организации, партийцы. С февраля 2022 года более 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов отправили на Донбасс из Самарской области.

Координатор волонтерского центра Партии "Единая Россия" в Самарской области Антон Родионов подчеркнул: "У нас не было ни одной моральной причины оставаться в стороне от происходящих событий. Мы можем помочь - значит, мы это делаем. Партия стала настоящей точкой сборки для неравнодушных молодых ребят. Наши добровольцы работали в центрах гуманитарной помощи на Донбассе и в освобожденных территориях, помогали восстанавливать города в ДНР, некоторые специалисты продолжают работать в подшефном городе Снежное. Кроме того, в эти дни гуманитарный конвой ушел в зону СВО - для наших военных. В составе груза - техника, снаряжение, зимнее обмундирование, термобелье, а для создания особого новогоднего настроения - елочки, письма и открытки от самарцев".

С начала СВО "Единая Россия" оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". Курируют их работу депутаты Госдумы. Также партия координирует работу врачей-волонтеров. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы Донбасса и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. С начала СВО в рамках гуманитарной миссии "Единой России" в общей сложности около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, "Единая Россия" и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных. Помощь оказывается в формате "одного окна" - поступающие в единые штабы заявки от семей распределяются между волонтерами и исполняются. За время работы в объединенные штабы помощи в регионах обратились более шести тысяч заявителей - родственников мобилизованных граждан. В основном близкие участников СВО обращаются по вопросам начисления положенных выплат, дополнительного обеспечения экипировкой, за консультациями по ведению бизнеса (если призванный гражданин был собственником предприятия), а также за бытовой помощью.

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". С момента частичной мобилизации 84 волонтера МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов "Единой России" различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО.