Турчак поблагодарил региональные отделения ЕР за гуманитарную миссию в Донбассе

Партия продолжит помогать и военнослужащим и их семьям, и мирному населению новых регионов в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы.

Как сообщает сайт ER.ru, в гуманитарной работе задействованы все региональные отделения "Единой России".

"Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне СВО были открыты десятки гуманитарных центров. Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям", - рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС по итогам года.

Он отметил, что после вступления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии "Единой России" расширились. По его словам, помощь оказывается и мирному населению, и мобилизованным, фронту - активирован режим "все для фронта, все для Победы": на передовую направляется необходимое оборудование и обмундирование.

Турчак также выделил направление работы "Единой России" по помощи семьям военнослужащих: "Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество - пакет федеральных законов, которые были инициированы "Единой Россией", уже принят и подписан президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят".

Секретарь Генсовета отметил, что темпы и объемы гуманитарной миссии "Единой России" в 2023 году снижаться не будут.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы, в том числе медикаменты.

С начала СВО "Единая Россия" оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". Курируют их работу депутаты Госдумы. Также партия координирует работу врачей-волонтеров. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы Донбасса и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. В общей сложности с начала СВО в рамках гуманитарной миссии "Единой России" около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, "Единая Россия" и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных. Помощь оказывается в формате "одного окна" - поступающие в единые штабы заявки от семей распределяются между волонтерами и исполняются. За время работы в объединенные штабы помощи в регионах обратились более шести тысяч заявителей - родственников мобилизованных граждан. В основном близкие участников СВО обращаются по вопросам начисления положенных выплат, дополнительного обеспечения экипировкой, за консультациями по ведению бизнеса (если призванный гражданин был собственником предприятия), а также за бытовой помощью.

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". С момента частичной мобилизации 84 волонтера МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов "Единой России" различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО.

"У нас не было ни одной моральной причины оставаться в стороне от происходящих событий. Мы можем помочь - значит, мы это делаем. Партия стала настоящей точкой сборки для неравнодушных молодых ребят. Наши добровольцы работали в центрах гуманитарной помощи на Донбассе и в новых регионах, помогали восстанавливать города в ДНР, некоторые специалисты продолжают работать в подшефном городе Снежное.

С начала СВО волонтеры партийного центра - в первых рядах по оказанию помощи жителям Донбасса, вынужденным переселенцам, военнослужащим, мобилизованным и их семьям. На территории губернии действуют 16 пунктов временного размещения вынужденных переселенцев с Донбасса и освобожденных территорий, в которых проживает более 2000 человек.

Гуманитарную помощь собирали все: жители, бизнес, общественные организации, партийцы. С февраля 2022 года более 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов отправили на Донбасс из Самарской области. В эти дни отправляем гуманитарный конвой в зону СВО - нашим военным, только закончили погрузку. В составе груза - техника, снаряжение, зимнее обмундирование, термобелье, а для создания особого новогоднего настроения - елочки, а еще письма и открытки от самарцев", - рассказал координатор волонтерского центра партии "Единая Россия" в Самарской области Антон Родионов.