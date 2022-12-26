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Нефтехимия ТЭК

Юные знатоки химии в очередной раз стали обладателями стипендий от "КуйбышевАзота"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже много лет ПАО "КуйбышевАзот" поддерживает талантливых школьников и студентов, демонстрирующих отличные знания по химии. Работа проводится в рамках благотворительных программ имени первого генерального директора предприятия Ивана Андреевич Красюка. По итогам 2022 года были определены новые победители стипендиального конкурса.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

При поддержке ПАО "КуйбышевАзот" с 2011 года действует благотворительная стипендиальная программа имени Ивана Андреевича Красюка, который возглавлял предприятие с 1964 по 1987 годы. Под его руководством завод строился и развивался, выступал первопроходцем в освоении самых передовых технологий. Иван Андреевич внес большой вклад в становление региональной промышленности, строительство Центрального и Комсомольского районов Тольятти. 

Получить стипендию по программе, названной именем этого легендарного человека, — почетно и ответственно. Участниками программы за эти годы стали призеры и победители олимпиад, участники научных конференций и форумов — всего 240 юных любителей химии. В этом году в их ряды влились еще 20 знатоков любимого предмета.

Глубокий интерес к предмету при поддержке стипендиальных программ помогает целеустремленной и талантливой молодежи продолжать обучение в ведущих российских вузах. В 2022 году на бюджетную форму обучения поступили 99% выпускников, сдавших ЕГЭ по химии. Безусловно, за этим стоит большая заслуга педагогов, сумевших привить своим воспитанникам любовь к достаточно сложному предмету, стремление побеждать и покорять новые горизонты. В стипендиальных программах "КуйбышевАзота" по традиции успешно участвуют учащиеся тольяттинских лицеев № 19 и 60, гимназий № 35, 39, 41.

Для студентов-химиков стипендиальный конкурс проводится в Тольятти уже 13-й раз. За эти годы в нем участвовали 204 студента, достигших больших успехов в освоении учебной программы. Так, в этом году еще 10 учащихся Тольяттинского химико-технологического колледжа стали стипендиатами. Немало студентов этого учебного заведения выбрали будущим местом трудовой деятельности "КуйбышевАзот". Они знакомятся с профессией в группах целевой подготовки.

В рамках стипендиальной программы ПАО "КуйбышевАзот" ее участники также могут рассчитывать и на получение именных стипендий.

Так, стипендия, учрежденная Анатолием Огарковым, ежегодно выплачивается студентам Тольяттинского химико-технологического колледжа. Анатолий Огарков — член Совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", Заслуженный химик РФ, Почетный гражданин городского округа Тольятти. Он работает на "КуйбышевАзоте" с 1966 года. Прошел путь от аппаратчика до главного инженера. С 2012 года занимает должность советника генерального директора ПАО "КуйбышевАзот".

За последние 3 года стипендии были удостоены 6 студентов. С текущего года, по инициативе ученого-эколога, профессора и доктора технических наук Андрея Васильева, будет выплачиваться еще одна именная стипендия имени его отца — Виталия Васильева, почетного нефтехимика РФ, Почетного химика РФ, заслуженного ветерана "КуйбышевАзота". С 1983 по 2004 годы он возглавлял проектно-конструкторский центр предприятия, на котором проработал 37 лет.
 
"КуйбышевАзот" — это предприятие, где всегда думают о завтрашнем дне и работают на перспективу. Реализуя благотворительные стипендиальные программы на протяжении многих лет, мы помогаем будущим химикам сделать свой выбор. Важно и то, что мы создаем условия, чтобы школьники и студенты рассматривали свой родной город для построения профессиональной карьеры. И финансовая поддержка здесь имеет не последнее значение. На нашем предприятии есть примеры того, как участники стипендиальной программы впоследствии трудоустраивались на "КуйбышевАзот" и успешно работают", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко. 

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