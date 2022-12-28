Маленьких пациентов Самарской детской больницы им. Н.Н.Ивановой поздравили с праздником альпинисты

Члены общественного совета партийного проекта "Единой России" и координатор партпроекта "Крепкая семья" Марина Сидухина помогли в сборе подарков и организации праздника в канун Нового года для маленьких пациентов Самарской детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой.

Поздравить ребят они попросили Самарского Деда Мороза и команду профессиональных спасателей.

Дед Мороз Геннадьевич не пользуется дымоходом и не ездит на оленях. Он доставил подарки необычным способом: воспользовался помощью друзей, альпинистскими тросами, автовышкой и поднялся на высоту четырех этажей, к окнам онкологического отделения.

Детям, проходящим лечение в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии в областной клинической больнице имени Н.Н.Ивановой, и их родителям зимний волшебник доставил важные и нужные подарки, пожелания скорейшего выздоровления и немного новогоднего чуда: не каждый день видишь Деда Мороза и Снегурочку, которые поднимаются по стене здания, заглядывают в окна, улыбаются и машут. А под окнами веселое представление для ребят устроили клоуны "Живчики".

260 подарков для маленьких пациентов детского онкологического отделения собрали самые неравнодушные жители областной столицы: ученики 1 "А" и 1 "Г" классов самарской школы №28 и их родители, сотрудники Торгового Дома "Перекресток" и АО "Самаранефтегаз", жители дома №98а по улице Аэродромной.

Инициатором яркого события стала самарчанка Анна Ловцова, в сборе подарков и организации волшебного события помогли члены общественного совета партийного проекта "Крепкая семья". Их передала медперсоналу больницы координатор федерального проекта "Единой России", председатель комитета по демографии, здравоохранению и социальной политике Самарской губернской Думы Марина Сидухина.

Коллеги по партпроекту идею поддержали. "Для нас, взрослых, очень важно делать добро. Иногда это может спасти жизнь и здоровье детей", - считает исполнительный директор благотворительного фонда им. Д.И.Козлова Дмитрий Квашин.

"Можно представить, как обрадовались дети, когда увидели Деда Мороза. Позитивный настрой - главное при преодолении любого заболевания, тем более если предстоит длительное и непростое лечение. Всем здоровья и скорейшего возвращения домой!" - пожелал генеральный директор АНО "Института регионального и муниципального развития" Максим Кануев.

После волшебного полета самарский Дед Мороз с помощницей Снегурочкой отправились дальше творить чудеса и добрые дела. Провожали гостей улыбками и воздушными поцелуями через стекло. На лицах - неподдельная радость. Ведь новогоднее настроение удалось ощутить всем участникам этого события: и детям, и взрослым, и даже самому строгому медперсоналу Самарской детской клинической больницы.