Житель Шигон лишился обеих рук на заводе под Самарой

На заводе "Криста" ООО "Технопласт Легион" 26-летний сотрудник предприятия Александр Трофимов лишился обеих рук, сообщает "КП-Самара".

Мужчина работал всего полтора месяца. Когда его принимали на должность штамповщика 3-го разряда, то пообещали, что всему научат в процессе производства. Однако, как рассказал изданию молодой человек, мастера лишь показали ему рабочее место и рассказали об основных принципах работы станка.

ЧП на предприятии произошло 23 декабря 2022 г. около 14:00. 19-летняя супруга пострадавшего узнала о случившемся лишь вечером. Мужчина находился в Цетральной горбольнице в реанимации под ИВЛ, и жену к нему не пустили. Супруги смогли увидеться на следующий день, когда Александр пришел в себя и его перевели в обычную палату.

"Как выяснилось, в тот день Сашу поставили работать за станок 5-го разряда, в то время как он был штамповщиком 3-го разряда. Муж отнекивался и не хотел работать на устройстве, которого он не знает, но начальство настояло, - рассказала журналисту молодая женщина. - На данном станке должны были быть специальные щипцы, но их не было. Мой муж полез под пресс руками, и трехтонная машина захлопнулась. Он потерял левую руку по локоть и правую кисть".

По словам жены Александра, сейчас он находится в крайне угнетенном состоянии. У мужчины кружится голова и отмечается полный упадок сил. Он все еще находится в больнице под наблюдением врачей. Женщина уточнила, что руководство предприятия, на котором произошла трагедия, на контакт с пострадавшей семьей не идет, отправляя к следователям, которые должны разобраться в деле.

"В любом несчастном случае, на любом производстве станция скорой помощи должна сообщать о происшествии в Трудовую инспекцию. По каждому подобному случаю назначается расследование, в рамках которого устанавливается соблюдение трудового законодательства работодателем, соблюдение техники безопасности, выполнение требований по прохождению инструктажей и обучения, выполнение требований по обеспечению работника средствами индивидуальной защиты и прочие обстоятельства, связанные с охраной труда, - пояснил изданию адвокат Максим Ткач. - По результатам расследования несчастного случая комиссия, в которую входят представители работодателя, с правом совещательного голоса сам потерпевший или его представители, сотрудники ФСС, при необходимости представители прокуратуры и профсоюза, они изучают все документы и принимают решения по ряду вопросов. Далее комиссия составляет акт, где будут указаны выводы - кто виноват, в чем вина заключается, виноват ли сам потерпевший, в какой степени он виноват... С этим актом пострадавший имеет право обратиться в суд. Кроме того, если будет установлено, что есть признаки состава преступления, то может быть возбуждено уголовное дело".

Сама работа комиссии может занять несколько месяцев, так как может потребоваться проведение экспертиз.