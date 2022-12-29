Житель Шигон лишился обеих рук на заводе под Самарой

На заводе "Криста" ООО "Технопласт Легион" 26-летний сотрудник предприятия Александр Трофимов лишился обеих рук, сообщает "КП-Самара".
Мужчина работал всего полтора месяца. Когда его принимали на должность штамповщика 3-го разряда, то пообещали, что всему научат в процессе производства. Однако, как рассказал изданию молодой человек, мастера лишь показали ему рабочее место и рассказали об основных принципах работы станка.
ЧП на предприятии произошло 23 декабря 2022 г. около 14:00. 19-летняя супруга пострадавшего узнала о случившемся лишь вечером. Мужчина находился в Цетральной горбольнице в реанимации под ИВЛ, и жену к нему не пустили. Супруги смогли увидеться на следующий день, когда Александр пришел в себя и его перевели в обычную палату.
"Как выяснилось, в тот день Сашу поставили работать за станок 5-го разряда, в то время как он был штамповщиком 3-го разряда. Муж отнекивался и не хотел работать на устройстве, которого он не знает, но начальство настояло, - рассказала журналисту молодая женщина. - На данном станке должны были быть специальные щипцы, но их не было. Мой муж полез под пресс руками, и трехтонная машина захлопнулась. Он потерял левую руку по локоть и правую кисть".
По словам жены Александра, сейчас он находится в крайне угнетенном состоянии. У мужчины кружится голова и отмечается полный упадок сил. Он все еще находится в больнице под наблюдением врачей. Женщина уточнила, что руководство предприятия, на котором произошла трагедия, на контакт с пострадавшей семьей не идет, отправляя к следователям, которые должны разобраться в деле.
"В любом несчастном случае, на любом производстве станция скорой помощи должна сообщать о происшествии в Трудовую инспекцию. По каждому подобному случаю назначается расследование, в рамках которого устанавливается соблюдение трудового законодательства работодателем, соблюдение техники безопасности, выполнение требований по прохождению инструктажей и обучения, выполнение требований по обеспечению работника средствами индивидуальной защиты и прочие обстоятельства, связанные с охраной труда, - пояснил изданию адвокат Максим Ткач. - По результатам расследования несчастного случая комиссия, в которую входят представители работодателя, с правом совещательного голоса сам потерпевший или его представители, сотрудники ФСС, при необходимости представители прокуратуры и профсоюза, они изучают все документы и принимают решения по ряду вопросов. Далее комиссия составляет акт, где будут указаны выводы - кто виноват, в чем вина заключается, виноват ли сам потерпевший, в какой степени он виноват... С этим актом пострадавший имеет право обратиться в суд. Кроме того, если будет установлено, что есть признаки состава преступления, то может быть возбуждено уголовное дело".
Сама работа комиссии может занять несколько месяцев, так как может потребоваться проведение экспертиз.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.