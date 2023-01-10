Поврежденный водовод на ул. Ново-Садовой в Самаре восстановили

В Самаре закончили восстанавливать поврежденный водопровод, сообщает администрация города.

Напомним, вечером 9 января на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага на трубе диаметром 400 мм произошел технологический отказ, возникла сильная утечка. В результате утром движение на этом участке дороги оказалось полностью перекрыто.

В результате коммунальщики заменили участок коммуникаций и запустили водовод. Сейчас они засыпают котлован.