В Самаре на ул. Ново-Садовой прорвало трубу, движение остановлено

В понедельник, 9 января, вечером на ул.Ново-Садовая рядом с остановкой общественного транспорта "Постников овраг" произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения.
Прямо посередине проезжей части бурлит вода, на место происшествия выехали дорожные службы и работники "РКС-Самара".
Движение в обе стороны невозможно. Объезд автобусов маршрутов № 50, 61 по пр. Масленникова, Московскому шоссе, ул. Потапова в направлении "из города"; по ул. Советской Армии, Московскому шоссе, пр. Масленникова - направлении "в город".
По информации ресурсоснабжающей организации, ведутся работы на водоводе диаметром 400 мм. Работают аварийные бригады "РКС-Самара", спецтехника. Утечка прекращена, аварийный участок отключили, работники убирают наледь и затем произведут ремонт коммуникаций.
Жители района, в котором произошла авария, не остались без воды - для них сделали переключение с другого водовода.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа