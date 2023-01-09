В Самаре на ул. Ново-Садовой прорвало трубу, движение остановлено

В понедельник, 9 января, вечером на ул.Ново-Садовая рядом с остановкой общественного транспорта "Постников овраг" произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения.

Прямо посередине проезжей части бурлит вода, на место происшествия выехали дорожные службы и работники "РКС-Самара".

Движение в обе стороны невозможно. Объезд автобусов маршрутов № 50, 61 по пр. Масленникова, Московскому шоссе, ул. Потапова в направлении "из города"; по ул. Советской Армии, Московскому шоссе, пр. Масленникова - направлении "в город".

По информации ресурсоснабжающей организации, ведутся работы на водоводе диаметром 400 мм. Работают аварийные бригады "РКС-Самара", спецтехника. Утечка прекращена, аварийный участок отключили, работники убирают наледь и затем произведут ремонт коммуникаций.

Жители района, в котором произошла авария, не остались без воды - для них сделали переключение с другого водовода.