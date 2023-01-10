Движение по ул. Ново-Садовой восстановлено по одной полосе

На ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага частично ограничено движение на направлении из центра города, машины едут по одной полосе, общественный транспорт временно пущен в объезд.
После окончания работ движение будет восстановлено в штатном режиме, а также восстановлено благоустройство.
Напомним, что вечером 9 января на трубе диаметром 400 мм произошел технологический отказ, возникла сильная утечка.
Не место прибыли специалисты "РКС-Самара" и спецтехника: баровая установка, экскаватор, грузовые машины для вывоза наледи и грунта. После того, как удалось откачать воду, утечку отключили. Благодаря переключению, водоснабжение в близлежащих домах удалось сохранить.
Спецбригады "РКС-Самара" работали всю ночь. К утру 10 января цех аварийно-восстановительных работ разработал котлован глубиной 3,5 м, демонтировал поврежденный кусок трубы, провел подготовительные работы. В ближайшее время там заменят участок водовода длиной примерно 3 метра.
Наледь с проезжей части убрали.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа