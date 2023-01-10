Движение по ул. Ново-Садовой восстановлено по одной полосе

На ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага частично ограничено движение на направлении из центра города, машины едут по одной полосе, общественный транспорт временно пущен в объезд.

После окончания работ движение будет восстановлено в штатном режиме, а также восстановлено благоустройство.

Напомним, что вечером 9 января на трубе диаметром 400 мм произошел технологический отказ, возникла сильная утечка.

Не место прибыли специалисты "РКС-Самара" и спецтехника: баровая установка, экскаватор, грузовые машины для вывоза наледи и грунта. После того, как удалось откачать воду, утечку отключили. Благодаря переключению, водоснабжение в близлежащих домах удалось сохранить.

Спецбригады "РКС-Самара" работали всю ночь. К утру 10 января цех аварийно-восстановительных работ разработал котлован глубиной 3,5 м, демонтировал поврежденный кусок трубы, провел подготовительные работы. В ближайшее время там заменят участок водовода длиной примерно 3 метра.

Наледь с проезжей части убрали.