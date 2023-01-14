В Самаре состоится лыжный марафон "Сокольи горы - 2023"

В Самаре, 28 января, на территории спортивной школы "Чайка" в девятый раз пройдет традиционный лыжный марафон "Сокольи горы".
В этом году соревнования пройдут на дистанциях 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 50 км свободным стилем. И впервые будет использована новая система хронометража, которая используется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. На пунктах питания будет организован горячий морс, мармелад и овсяные печенья.
В 2022 г. в состязаниях приняли участие около 800 поклонников лыжного спорта различного уровня подготовки.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.