В Самаре состоится лыжный марафон "Сокольи горы - 2023"

В Самаре, 28 января, на территории спортивной школы "Чайка" в девятый раз пройдет традиционный лыжный марафон "Сокольи горы".

В этом году соревнования пройдут на дистанциях 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 50 км свободным стилем. И впервые будет использована новая система хронометража, которая используется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. На пунктах питания будет организован горячий морс, мармелад и овсяные печенья.

В 2022 г. в состязаниях приняли участие около 800 поклонников лыжного спорта различного уровня подготовки.