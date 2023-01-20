Проект "Моя карьера с "Единой Россией" стартует по всей стране

Проект "Моя карьера с "Единой Россией" поможет предотвращать безработицу и может стать карьерным лифтом для соискателей, отметил замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев на ВКС с региональными отделениями партии и Минтруда, посвященном запуску проекта по всей стране.

Он напомнил, что с сентября 2022 года партпроект "Моя карьера с "Единой Россией" работал как пилотный в пяти регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Камчатском крае и Удмуртской Республике. За это время прошло более 100 мероприятий, в которых приняли участие около 10 тыс. человек. Это ярмарки вакансий, профессиональные туры, экскурсии для молодежи по региональным предприятиям.

"Человек при помощи этого карьерного проекта должен получить возможность самореализоваться, найти для себя более удачный вариант работы. Поэтому одно из направлений - организация тематических встреч с депутатами, руководителями предприятий, бизнесменами. Они проходят с учащимися, со студентами, где их знакомят с основами бизнеса, рассказывают, как грамотно составить резюме, пройти собеседование. Мы предполагаем, что одной из форм проекта может стать личное поручительство депутата того или иного уровня перед работодателем за работника, которое облегчит ему трудоустройство на новом месте", - рассказал Андрей Исаев.

Помимо этого, задача проекта - предотвращение нелегальной занятости и разъяснительная работа по вопросам занятости в целом.

"Очень часто нелегальная занятость проистекает от неграмотности работников. Они просто не знают, что теряют в том случае, если не заключен трудовой договор. Не знают, что остаются без пенсии, без больничного листа, гарантий, связанных с увольнением, без возможности получить максимальное пособие по безработице. Это все надо объяснять", - подчеркнул замруководителя фракции "Единой России".

Как сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова, в рамках проекта "Моя карьера с "Единой Россией" все, кто обращается в штаб общественной поддержки или в приемные партии в поисках работы, смогут получить помощь в центрах занятости в режиме "одного окна".

"Также нами формируется комплекс мер под жизненную ситуацию, в которой оказались близкие участников СВО. Это не только трудоустройство, но и психологическая поддержка, переобучение. Положительные практики здесь уже сложились во всех пяти пилотных проектах. Объединение ресурсов центров занятости, партии, штабов общественной поддержки позволит достичь необходимого синергетического эффекта", - рассказала она.

Андрей Исаев напомнил также, что "Единая Россия" внесла в Госдуму редакцию нового закона о занятости, который разработан с Минтруда. Обсуждение предложений ко второму чтению законопроекта пройдет, в том числе, на региональных площадках партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией".

"Принятие закона потребует принятия ряда законов-спутников. Это новый закон о платформенно занятых и новый закон о самозанятых", - пояснил Андрей Исаев.

Он также уточнил, что новая редакция закона о занятости предусматривает появление специальных программ по поддержке занятости граждан, которые находятся под угрозой увольнения или трудоустроены, но хотели бы сменить работу. Встать на учет в службы занятости и в полном объеме получить помощь и максимальный размер пособия смогут не только наемные работники, но и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, прекратившие работу. Сделать это человек сможет не только по месту своей прописки, но и по месту фактического проживания.

Пристальное внимание уделяется защите прав инвалидов и других категорий. Отдельно поддержку со стороны службы занятости получат участники СВО и члены семьи участников боевых действий.

Опыт работы партпроекта представили пилотные регионы. В частности, в Липецкой области специально для студентов и выпускников реготделение партии выпустило более 10 тысяч специальных рабочих тетрадей "Молодежная занятость", где собраны памятки по трудоустройству и грамотному составлению резюме.

В заключение ВКС Андрей Исаев отметил, что ежемесячно региональные отделения "Единой России" будут обмениваться успешными практиками по трудоустройству.

Заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи в Самарской губернской Думе Роман Балтер отметил, что по данным регионального министерства труда и занятости в Самарской области численность безработных граждан с начала 2022 года снизилась на 30%, а уровень безработицы - до 0,6%. Это стало рекордно низкими показателями с 1993 года.

"Возрос уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, он составляет 72% от числа обратившихся. Особое внимание уделяется трудоустройству людей с ограниченными возможностями. С начала 2022 года было трудоустроено 1093 человека при содействии органов службы занятости. Доля работающих инвалидов от трудоспособного населения составляет 27,6%. Среди субъектов ПФО по этому показателю Самарская области находится на 2 месте, а по России - на 11.Уверен, что проект "Моя карьера с Единой Россией" позволит вывести эти показатели на принципиально иной уровень", - считает парламентарий.