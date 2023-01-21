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Координатор партпроекта "Культура малой Родины" оценил качество капремонта сельских ДК в Волжском районе

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Координатор федерального партийного проекта "Единой России" в Самарской области, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев оценил качество капремонта сельских "очагов культуры" в Утевке и в Верхней Подстепновке.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Дом культуры "Нива" был построен в 1975 г. по типовому проекту. С момента его возведения капитальный ремонт ни разу не проводился. С инициативой по обновлению всех помещений учреждения обратились жители пос. Верхняя Подстепновка.

Полностью отремонтированы кровля, фасад, заменены все инженерные коммуникации, в том числе система отопления, водоснабжения, электрика. Кроме того, установлена автоматическая система пожарной безопасности.

Преобразился и концертный зал: новые кулисы, удобные кресла, современное звуковое и световое оборудование, установлена система кондиционирования и многое другое. Во Дворце культуры созданы комфортные условия для занятия творчеством. В учреждении работает более 35 различных объединений, которые на постоянной основе посещают порядка 500 человек. Дети и взрослые занимаются вокалом, музыкой, танцами, рисованием, рукоделием.

Центром притяжения по прежнему остается поселковая библиотека, где более 700 постоянных читателей. Книжный фонд, который постоянно пополняется, на сегодняшний день составляет свыше 12 тысяч экземпляров. Здесь есть собрания стихотворений и местных авторов.

Алексей Дегтев вручил в подарок библиотеке книгу-альбом "Разгром Наполеона", которая выпущена Думой городского округа Самара в честь 210-летия со дня Бородинской битвы.

Глобальная реконструкция коснулась и дома культуры в с. Утевка, здание которого было построено в 1986 г. и давно требовало ремонта. Преобразились актовый, хореографический и спортивный залы, заменены коммуникации, окна и двери. В ближайших планах ещё и создание модельной библиотеки.

Жители Утевки по праву гордятся своим селом и знаменитыми земляками. Один из них — иконописец Григорий Журавлев. Художник писал картины и иконы без рук и без ног, держа кисть и карандаш в зубах.

"Отрадно видеть, как развиваются Дома культуры в сельских поселениях. Все сделано с умом, эстетично и удобно в первую очередь для посетителей. Просторные актовые залы произвели отдельное впечатление" — отметил в завершении поездки координатор партийного проекта "Культура малой Родины" в Самарской области Алексей Дегтев.

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