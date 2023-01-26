Самарские единороссы передали гуманитарную помощь землякам-участникам СВО

Депутаты фракции "Единой России" в Самарской губернской думе передали своему коллеге — депутату областного парламента, добровольцу СВО, Дмитрию Холину гуманитарную помощь для его однополчан.

Находящийся в служебной командировке, заместитель командира батальона по военно-политической работе Дмитрий Холин рассказал, что наши земляки, выполняющие свой воинский долг в условиях специальной военной операции, полностью обеспечены всем необходимым обмундированием, предметами личной гигиены, продовольствием. Вместе с тем, они всегда очень радуются посылкам из дома, ведь письма и вещи — это не просто гуманитарный груз, это символ того, что дома их ждут, их поддерживают, в них верят.

Депутаты собрали для земляков то, о чем просили сами бойцы — тёплые носки, перчатки, шапки, сапоги, медикаменты, бензиновые генераторы, бензопилы и топоры, канистры для воды, а также книги, календари, иконы.

Руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Александр Живайкин отметил: "В Самарской области очень много неравнодушных, отзывчивых людей. Самарцы высоко ценят мужество ребят, отстаивающих интересы нашей Родины, военнослужащих, вставших на защиту своего Отечества. Мы передаём для наших бойцов не только тёплые вещи, но и опытные образцы дополнительного обмундирования, разработанные на самарской земле".

"Для тех ребят, которые сейчас там находятся, очень важно знать, что они делают правильное дело. Поддержка из дома она бесценна. Когда она идёт постоянно, бойцы понимают, что, действительно, они нужны своим семьям; они нужны детям, которые пишут им солдатские письма; они нужны бабушкам, которые вяжут им носки; они нужны всем тем, кто собирает, присылает и думает о них. Это значит, что в том, что мы там находимся, есть важный смысл. В этот момент число лиц, которые защищают своё Отечество, увеличивается многократно, потому что военнослужащие осознают, что за ними огромная страна, надёжный тыл, который тебя в любой, даже очень сложной ситуации, точно не бросит", — подчеркнул Дмитрий Холин.