Жители Сергиевского района участвуют в акции "Тепло для героя"

Жители Сергиевского района Самарской области участвуют в акции "Тепло для героя". Она приурочена ко Дню защитника Отечества и реализуется в рамках федерального партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение".

Волонтеры — подопечные отделения социальной реабилитации с. Сергиевск уже отправили бойцам более полусотни пар шерстяных носков, связанных собственноручно. Всем необходимым для работы вязальщиц обеспечивает региональное отделение партии. К акции активно подключились и депутаты областного парламента фракции "Единая Россия".

"Инициативы у наших волонтеров — хоть отбавляй. Но, конечно, очень важна поддержка. Сегодня большое количество пряжи и спицы передал депутат Самарской губернской думы Михаил Смирнов. Это очень ценно для людей: они понимают, что включились в очень большое и важное дело, в котором задействованы сотни других энтузиастов. Мы уже отправили несколько посылок на фронт. И по обратной связи знаем, как радуются бойцы и теплым вещам, и теплым приветам из дома", — рассказал директор центра общественных организаций Сергиевского района Евгений Гришин.

В Сергиевском отделении социальной реабилитации помогают заново почувствовать вкус жизни, радость общения и коллективного труда.

"Нас самих эта мысль согревает, что мы здесь вяжем и вкладываем в это дело всю свою душу. Тем более среди нас есть женщины, у кого сыновья ушли выполнить свой воинский долг. И мы знаем, что они с честью его выполнят. Шесть посылок уже отправили и еще готовы работать. Спасибо, что помогают нам с пряжей. Каждую посылку сопровождаем своей материнской молитвой, верим в то, что наши мужчины вернутся с победой", — поделилась эмоциями волонтер из Сергиевска Надежда Нестерова.

Все вновь связанные изделия воины получат ко Дню защитника Отечества. Еще есть время принять участие в акции и отправить нашим солдатам письма со словами поддержки и теплый подарок, сделанный своими руками.