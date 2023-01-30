В самарской гимназии № 3 открыли "Парту героя" в память о земляке-герое СВО

В рамках проекта "Новая школа" в учебном заведении увековечили память своего выпускника, погибшего в марте 2022 года при осаде "Азовстали".

Открытие парты, посвященной защитнику Родины, участнику СВО, старшему лейтенанту Ивану Фролову, объединило волонтеров, школьников, педагогов и родителей героя. Теперь здесь отражен его такой короткий, но героический жизненный путь, завершившийся 15 марта 2022 года.

Директор самарской гимназии № 3, координатор партпроекта "Новая школа", депутат фракции "Единая Россия" Светлана Ильина была одним из педагогов Ивана.

"Для меня эта история очень личная. Когда в 2007 году я была назначена директором гимназии № 3, Ваня переходил в 5 класс. Он всегда стремился к знаниям. Был таким светлым, чистым, наивным. Знаете, если есть эталон или образ "идеального ученика", то это как раз наш Ваня. Он был не только "любимчиком учителей", но и душой компании среди ребят. Он задавал тон в классе: у них модно было хорошо учиться, быть готовыми к урокам, приходить с выполненными домашними заданиями", - вспоминает Светлана Сергеевна.

Ивану удавалось успешно совмещать учебу в гимназии и музыкальной школе с занятиями дзюдо. Потом было поступление в Рязанское высшее военное училище, он освоил рукопашный бой, достиг мастерства в прыжках с парашютом и глубоководном погружении.

Участвуя в СВО, старший лейтенант Фролов совершил целый ряд героических поступков: помогал раненым товарищам, вывел подразделение из-под минометного огня противника, обезвредил противотанковые мины, а попав в окружение в здании общежития "Азовстали", вместе с бойцами пытался вывести мирных жителей и раненых из осажденного здания. И даже сам получив тяжелые ранения, остался верен воинскому долгу до конца.

Среди наград Ивана Фролова - медали "За службу в спецназе" и "Ветеран боевых действий", нагрудный знак "За службу на Кавказе". Уже посмертно Ивану присвоены орден Мужества и медаль "За воинскую доблесть" II степени.

В церемонии открытия "Парты героя" приняли участие родители героя, учащиеся и педагоги гимназии, многие из которых хорошо помнят Ивана Фролова. Присутствовал там и депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, а теперь доброволец СВО и заместитель командира батальона по военно-политической работе Дмитрий Холин.

"У него был выбор - либо отвлечь огонь от подразделения, под которым они оказались, под минометным обстрелом, либо же спасаться самому. Он выбрал первое, дав жизнь своим солдатам, и фактически вызвал огонь противника на себя. В результате это подразделение смогло не только выполнить поставленные задачи, но и сохранить жизни военнослужащих", - рассказывает Дмитрий Холин.

Теперь сидеть за "Партой героя" будут школьники, которые имеют успехи в учебе и принимают активное участие в жизни гимназии.

Напомним, что "Парта героя" - это образовательный проект партии "Единая Россия", цель которого создание условий для формирования у детей уважительного отношения к истории Отечества и героическому прошлому нашей страны. Всего в школах страны открыто уже более 10 тысяч парт, посвященных героям различных войн и военных конфликтов, выдающимся спортсменам и деятелям культуры.