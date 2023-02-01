"Единая Россия" представила изменения в народную программу

В документе теперь официально закреплен раздел "Развитие новых регионов". Изменения в народную программу "Единой России" представили на заседании программной комиссии, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Предложения о том, чем будет дополнен документ, озвучил секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководители партийных комиссий, координаторы направлений народной программы, представители министерств.

По словам Андрея Турчака, раздел "Развитие новых регионов" — самое значительное и важное обновление народной программы.

"Его положения предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом", — пояснил секретарь Генсовета.

Он также остановился на предложениях в другие разделы документа. В частности, в обновленную редакцию народной программы войдет предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. Партия вместе с Минпросвещения проведет инвентаризацию всех учреждений в текущем году и предусмотрит средства на их капремонт в бюджете 2024–2026 годов.

Кроме того, по словам Андрея Турчака, нужно провести модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. При поддержке партии средства на это заложены уже в этом году.

"Также предлагаем принять программу импортозамещения в здравоохранении: медицинского оборудования, лекарств и отечественных субстанций. Эта тема также с Минздравом и Минпромом у нас в работе", — сказал Андрей Турчак.

Будет разработана и программа по внедрению телемедицинских технологий в первичное звено здравоохранения. А также расширены меры господдержки социального предпринимательства.

Отдельно Андрей Турчак предложил включить в народную программу положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах и дать регионам возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту.

В завершение Андрей Турчак поднял тему развития туристической инфраструктуры.

"В процессе работы над программой мы увидели большой запрос граждан и на развитие туристической инфраструктуры, и на повышение качества отечественного турпродукта. Предлагаю совместно с Минэком сформировать новый раздел народной программы по развитию туризма", — предложил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что "Единая Россия" не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного действующего положения.

Координировать раздел народной программы "Единой России" "Развитие новых регионов" будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Она сообщила, что раздел предусматривает почти 30 инициатив. Речь идет об открытии семейных многофункциональных центров как системе информирования помощи людям в режиме одного окна.

Подводя итоги заседания программной комиссии, Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы "Единой России" за 2022 год в докладе для президента. Он поручил проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программы с участием руководителей министерств и ведомств.

"В Самарской области бюджет на 2023–2025 гг. полностью ориентирован на дальнейшее выполнение наших социальных обязательств, в том числе, и в рамках реализации народной программы партии. В 2022 году исполнение поручений жителей региона обеспечено на 27%, — это выше, чем в среднем по стране. При работе над бюджетом 2023 года фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение мероприятий народной программы Партии. Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог. Важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия", — отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.