Глава областной ГИБДД назвал самые опасные дороги региона

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов во время пресс-конференции назвал четыре региональные дороги, где в 2022 г. погибло больше всего людей.

Всего в течение прошлого года на федеральных трассах погибли 122 человека.

Больше всего жертв ДТП зафиксировано на трассе М-5 "Урал", где за год разбилось 72 человека. Дорога А-300 "Самара-Большая Черниговка — граница с Казахстаном" унесла жизни 18 человек. На трассе "Самара — подъезд к Оренбургу" в авариях погибло 14 человек. В ДТП, произошедших на региональных дорогах, погибло 111 человек, или 34% от общего числа.

Наиболее частым видом ДТП в Самарской области стало столкновение транспортных средств — порядка 45%. Наезд на пешеходов имел место в 35% случаев. Основная часть всех ДТП (87%) происходило по вине водителей.

Главным нарушением, которое впоследствии приводило к гибели людей, Юрий Некрасов назвал выезд на встречную полосу. Такие аварии унесли жизни 122 человек.