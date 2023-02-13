Для добровольцев "Единой России", которые отправятся в зону СВО, прошли занятия по оказанию медпомощи

Первые занятия по оказанию экстренной медицинской помощи прошли для добровольцев "Единой России", которые отправятся в зону СВО. Они были организованы на базе Самарского регионального отделения партии по поручению секретаря реготделения Дмитрия Азарова.

Общественный совет партийного проекта "Здоровое будущее" оказал всю необходимую профессиональную помощь в проведении обучающего практикума для волонтеров

Самый большой региональный отряд волонтеров отправится на Донбасс в самое ближайшее время. В его составе более 30 добровольцев из Самарской области, и ребятам нужна не только физическая подготовка.

Участники первого обучающего медицинского практикума учатся оказывать элементарную помощь при травмах до прибытия квалифицированной медпомощи. Образовательный мастер-класс для студентов с показом презентационного материала и возможности отработки практических навыков на манекене-симуляторе провел главный врач ГБУЗ Самарской области "Самарская городская больница №10", доктор медицинских наук Дмитрий Лисица.

Дмитрий Николаевич координировал работу бригады медработников, которые отправлялись на Донбасс, сам вел прием пациентов как врач в городе Снежное (ДНР). Он охотно вместе с коллегой, военным врачом и заведующим травмпунктом горбольницы №10 Никитой Дустовым согласился подготовить добровольцев к выезду.

"Мы делаем правильное и нужное дело. Ничего лишнего в жизни не бывает, как и лишних знаний. Пусть хоть что-то вы сегодня почерпнете для себя, это окажется положительным моментом не только в ваших командировках, но и в обычной жизни", - уверен Дмитрий Николаевич.

В ходе практических занятий были представлены основные способы остановки кровотечения, транспортировки пострадавших, диагностика жизненных показателей и правила проведения сердечно-легочной реанимации.

Добровольцы, которые отправятся на Донбасс в ближайшее время, тоже считают, что это очень важные и своевременные знания.

"Для участия в гуманитарной миссии необходимо иметь всестороннюю подготовку. Сегодня мы узнали много нового, и в первую очередь, это важно для нас самих, чтобы при необходимости мы могли помочь друг другу" - отметил активист "Молодой гвардии Единой России" Кирилл Исаев.

На первом занятии по оказанию первой и экстренной медпомощи присутствовали 35 добровольцев и активистов МГЕР, в рамках обучающего практикума состоятся еще семь занятий.

Напомним, с инициативой о проведении занятий по первой помощи для добровольцев, которые направятся с гуманитарной миссией на территорию Донбасса, выступила волонтер "Единой России", студентка медицинского колледжа Дарья Пискеева на встрече секретаря Самарского реготделения партии, губернатора Самарской области с волонтерскими объединениями региона. Дмитрий Азаров предложение поддержал и поручил организовать такое обучение.