Как изменился рынок профессий в прошлом году: исследование Price.ru и Авито Работы

Специалисты ценового агрегатора Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital) и одной из крупнейших цифровых платформ для трудоустройства Авито Работа провели совместное исследование рынка профессий в 2022 году. Аналитики Price.ru изучали поисковый трафик внутри агрегатора и на сайтах партнеров, эксперты Авито Работы опирались на статистические данные с платформы. По итогам исследования наибольший рост онлайн-спроса был отмечен в офлайн-сферах, логистике и юриспруденции.

Жизнь возвращается в офлайн

Cогласно данным Price.ru, из-за снятия большинства коронавирусных ограничений в 2022 году "ожила" ивент-индустрия: вырос спрос на организаторов свадеб (+13%), детских дискотек (+21%) и аниматоров (+35%), заказ фуршетов (+18%), выездных барменов и бариста (+46% и +13% соответственно). Увеличилось количество запросов и на разные шоу, в частности ледовые (+65%) и акробатические (+11%).

"С возвращением мероприятий в офлайн мы отмечаем рост вакансий в индустрии развлечений: за 2022 год их стало на 15% больше. Праздники становятся комплексными, яркими, зрелищными, что увеличивает потребность в совершенно разных специалистах: ведущих, звукооператорах, вокалистах, менеджерах и т. д. Им нередко предлагают заработки выше средних. Для таких профессий характерна сдельная почасовая оплата. Например, час работы аниматора стоит в районе 2 000 рублей, ведущего мероприятий — 1 500 рублей, фотографы и видеографы могут претендовать на сумму от 1 000 рублей в час. Профессия фотографа очень популярна у соискателей, за год ей стали интересоваться в 1,6 раза чаще", — отмечает управляющий директор платформы Авито Работа Артём Кумпель.

Среди других оффлайн-трендов — рост спроса на автоинструкторов (+12%), игру в лазертаг (+23%) и обучение кавказским танцам (+52%). Последнее, вероятно, связано с активным развитием внутреннего туризма на Кавказе, полагают аналитики Price.ru.

"После смягчения коронавирусных органичений россияне ожидаемо потянулись "в люди" — восполнять недостаток общения в офлайне. Торжества перестали проводиться в узком кругу, поэтому спрос на организаторов мероприятий начал вновь набирать обороты", — рассказывает руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.

Тренды в бизнесе

В 2022 году аналитики Price.ru зафиксировали рост онлайн-спроса на экономистов (+18%) и HR-специалистов (+17%). На платформе Авито Работа по стране число вакансий для экономистов за год увеличилось на 69%. Профессионалам с опытом обещают неплохие заработки: ведущий экономист в Приморье может получать 87 000 рублей в месяц, бухгалтер-экономист в Ямало-Ненецком округе — 80 000 рублей.

Одной из быстрорастущих сфер в прошлом году в связи с развитием новых логистических цепочек стали грузоперевозки (+7%). Особенно популярно направление кросс-докинг — сквозная b2b-перевозка с прямой доставкой без промежуточного хранения на складах. Онлайн-спрос на таких логистов вырос на 48%.

По данным Авито Работы, наибольшим спросом у работодателей в сфере логистики пользуются водители, в первую очередь, категории Е (право на управление ТС с прицепом). Спрос в этой группе профессий вырос на 35% год к году. На долю опытных водителей-дальнобойщиков пришлось 19% опубликованных вакансий. В Самаре количество вакансий для водителей увеличилось на 80%. Также зафиксирована востребованность кладовщиков, комплектовщиков, операторов спецтехники, складских работников.

"Сфера транспорта и логистики не только быстро адаптировалась к изменениям, но и нарастила объёмы найма. Потребность в водителях испытывают как транспортно-логистические компании, так и промышленные предприятия, АПК, строительство, ритейл. В текущему году мы ожидаем дальнейшего роста темпов рекрутинга в этой отрасли", — рассказывает управляющий директор платформы Авито Работа Артём Кумпель.

Реклама, маркетинг и электронная коммерция

В Price.ru также отмечают, что в прошлом году вырос онлайн-спрос на графический дизайн (+33%), веб-дизайн (+10%), создание инфографики (+58%). Продолжает расти спрос на UX/UI-дизайнеров (+41%). При этом, по наблюдениям экспертов Авито Работы, компании готовы принимать не только опытных, но и начинающих специалистов, которые только недавно начали осваивать цифровые инструменты и специальные программы и претендуют на Junior-позиции.

Аналитики Price.ru отметили бурный рост потребности в специалистах по работе с маркетплейсами. Более чем в два раза вырос онлайн-спрос на услуги продвижения на маркетплейсах, например, на Авито (+111%), а на дизайн карточек товаров на маркетплейсах и в онлайн-магазинах — на 166%. Это говорит не только о росте популярности маркетплейсов, но и о поиске новых каналов рекламы и аудитории на фоне изменений на рынке. На Авито Работе в Москве менеджеру по работе с маркетплейсами предлагают от 100 000 до 200 000 рублей в месяц.

"Сегодня малый и средний бизнес, который работает в сфере онлайн-торговли, всё активнее ищет новые каналы трафика, что подтверждают данные рекламных агентств. Среди прочих каналов заметно вырос спрос в интернете на услуги ценовых агрегаторов, которые позволяют привлекать "теплые" целевые аудитории на сайт, готовые совершить покупку. Ранее же мерчанты привлекали трафик сами за счёт удобных инструментов для таргета в зарубежных соцсетях и Google Awards", — рассказал руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.

Согласно данным Price.ru, малый и средний бизнес массово перешел из Instagram во "ВКонтакте". В результате вырос спрос на услуги продвижения в этой социальной сети (+113%), создание баннеров для ВК (+104%), дизайн групп (+43%) и чатов (+39%), а также разработку ботов в Telegram (+82%).

В стороне не остались и "Одноклассники", где также увеличилось количество запросов на продвижение (+63%). Набрал обороты онлайн-спрос на таргетированную рекламу во "ВКонтакте" и MyTarget (входит в структуру VK): +115% и +50% соответственно.

Вакансии для smm-специалистов на Авито Работе размещают компании практически из всех сфер экономики. Они предлагают гибкие форматы занятости: полный и неполный день, работу в офисе или удаленно. Медианные зарплаты smm-щиков по стране составляют 35 000 рублей, но доступен большой выбор предложений и с более высокой оплатой. Например, smm-менеджер строительной компании в Балашихе может рассчитывать на 65 000-85 000 рублей в месяц, а в Сочи 35 000 рублей будет получать smm-специалист салона красоты, работая сокращённый день. В Самаре медианная зарплата в smm составила 25000 рублей.

В прошлом году чаще искали специалистов по рекламе в Telegram (+202%), профессионалов по улучшению поведенческих факторов сайтов (+193%) и инвайтингу в чаты Telegram (+193%). Также вырос онлайн-спрос на медийную рекламу (+27%) и рекламу на остановках (+59%).

Юристов ищут чаще

Растет востребованность юристов, специализирующихся на узких отраслях права, отмечают аналитики Price.ru. Так, спрос на специалистов по пенсионному праву вырос на 9%. Переориентация бизнеса на восточные рынки увеличила потребность в юристах по международному азиатскому праву. Среди самых популярных запросов на конкретные услуги — оформление опекунства (+44%) и соцзащита многодетной семьи (+15%).

Опытные юристы на платформе Авито Работа могут подобрать вакансии с привлекательными условиями и заработками. Так, в Санкт-Петербурге практикующий адвокат или юрист может подрабатывать на заключении договоров на независимую экспертизу и получать дополнительный доход от 100 000 рублей в месяц. В Самаре медианная зарплата юристов составила 35000 рублей.

Также увеличилась потребность в представителях профессий, выполняющих поддерживающие функции. Доля вакансий для секретарей, делопроизводителей варьируется от 2 до 10% от общего числа.

Читайте наши новости первыми в Telegram-канале.