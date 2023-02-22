Волонтеры "Единой России" поздравили ветеранов Снежного с Днем защитника Отечества

Волонтеры "Единой России" поздравили ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также семьи военнослужащих с наступающим праздником.

"Такое внимание - впервые за 30 лет", - такими словами встретила добровольцев из Самары Зоя Ефимовна. Ей было 9 лет, когда началась Великая Отечественная, еще подростком она начала работать на артиллерийском заводе, потом стала санитаркой. В годы войны встретила будущего мужа и прожила с ним долгую, счастливую жизнь.

"Никогда не могла подумать, что фашизм снова поднимет голову на Украине", - рассказывает волонтерам "Единой России" жительница Снежного.

Таких историй здесь множество. В течение нескольких дней пребывания в ДНР ребята не только вручили подарки и поздравили участников Великой Отечественной войны с 23 февраля, но и смогли пообщаться с каждым фронтовиком, его близкими и помочь в решении насущных проблем.

"Многие ветераны смущались и переживали, они просто не верили, что люди пришли именно к ним. За теплыми беседами мы узнали о потребностях каждого: почистить снег во дворе, наколоть дров, посмотреть телефон, в котором плохо стал работать динамик, помочь записаться на прием к самарским врачам..." - рассказал руководитель штаба "Молодой гвардии" в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, актив МГЕР вышел с предложением окружить заботой ветеранов в подшефном городе ДНР - Снежное. Секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров эту инициативу поддержал.

Самарская область помогает восстанавливать мирную жизнь в городе Снежное, содействует в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, помогает ремонтировать учреждения образования и культуры. На территории Снежного продолжают работать десятки добровольцев из Самары: медиков, дорожников, строителей, волонтеров.