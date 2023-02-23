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В День защитника Отечества самарские волонтеры приняли участие в тренировке по кекушинкай-карате

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренировка и показательные выступления спортсменов стали подарком ко Дню защитника Отечества для активистов "Молодой гвардии" и волонтеров партии.

Фото: samara.er.ru

Открытая тренировка состоялась по инициативе активистов партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области.

"Каратэ начинается и заканчивается вежливостью, спасибо за тренировку говорится в начале и в конце тренировки, так происходит на каждом занятии по кекушинкай-карате в клубе "Сатори", - рассказал  президент Федерации Шинкекушинкай Самарской области, член общественного совета партпроекта "Детский спорт" в регионе Павел Шор.

"Ребята активно помогают партпроекту "Детский спорт" в проведении спортивных соревнований и турниров в Самарской области. Специально для них организовали 1,5-часовую тренировку с ведущими инструкторами нашего региона. Разминка, базовые техники и немного эффективных приемов - и это лишь небольшая часть тренировочного процесса", - рассказал координатор партийного проекта "Единой России" в Самарской области, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер. - С удовольствием сам потренировался с мальчишками. После тренировки обсудили с парнями темы СВО, патриотизма, спортивной подготовки и их роста по партийной и карьерной лестнице".

"Для меня это был очень интересный опыт. Было интересно узнать о традициях Шинкекушинкай, попробовать себя в боевых искусствах", - рассказал волонтер "Единой России" Владислав Ильинов.

"Мне кажется, важно заниматься такими видами единоборств с самого детства, чтобы из наших мальчишек и девчонок вырастали люди с сильным и непоколебимым духом", - поделился впечатлениями о тренировке молодогвардеец  Николай Попков.

Напомним, что в начале февраля при поддержке партийного проекта "Детский спорт" в Самаре состоялись всероссийские соревнования по киокусинкай, в которых участие приняли 470 спортсменов со всей страны.

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