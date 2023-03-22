Владимир Путин: "Единая Россия" формулирует инициативы по важнейшим направлениям социально-экономического развития

"Единая Россия" активно участвует в политической жизни и занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике, подчеркнул Владимир Путин на встрече с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым.

"Знаю о том, какую большую работу "Единая Россия" проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно", - подчеркнул президент.

В свою очередь, Владимир Васильев отметил, что "Единая Россия", как фракция большинства в Госдуме, принимает необходимые, а не популистские решения, чтобы обеспечить безопасность страны, развитие экономики и защитить интересы людей.

Также он подчеркнул, что фракция партии работает над решением задач, которые президент поставил в Послании. Три закона уже приняты и подписаны главой государства - об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

"15 законопроектов принято в первом чтении. В их числе - о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной, и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными. То, о чем вы говорили", - пояснил Владимир Васильев и сообщил, что также на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Помимо этого, "Единая Россия" работает над поддержкой участников СВО и их семей.

"Обеспечение бесплатной юридической помощью ветеранов, наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращение срока признания без вести пропавшими умерших. Что очень важно - социальная защита близких, потерявших кормильца. Мы наделили участников спецоперации, включая гражданских лиц, статусом ветерана боевых действий, чего они ждали и заслужили давно. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пени за просроченные платежи по ЖКХ и взносам за капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест", - подчеркнул Владимир Васильев. По его словам, депутаты фракции постоянно встречаются с семьями участников СВО. Это помогает передавать на фронт именно то, в чем нуждаются бойцы.

Отдельно Владимир Васильев остановился на реализации народной программы "Единой России". Каждый ее пункт проработан с Правительством, контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

"Мы получаем четкую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы - все очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчет исполняющей обязанности [председателя] Счетной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений, Владимир Владимирович, сократилась вдвое. Это ресурс - построенные школы, детские сады", - подчеркнул Владимир Васильев.

Говоря о программе капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, он отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.

"Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте", - сказал Владимир Васильев.

Владимир Путин поддержал инициативу. "Я Правительству дам поручение проработать обязательно", - сказал он.

Поддержку президента получило еще одно предложение - о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция "Единой России" ранее поднимала на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

"Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10,1 млрд рублей. Это будет ежегодно. По подсчетам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте", - отметил Владимир Васильев.

"Обязательно посмотрим", - сказал президент.

"Для нас было важно скорректировать свою работу и определить безусловными приоритетами совершенствование законодательства Самарской области, направленное на выполнение национальных и партийных проектов, контроль за их реализацией в муниципальных образованиях, на поддержку участников СВО и членов их семей. В Самарской области бюджет на 2023–2025 гг. полностью ориентирован на дальнейшее выполнение наших социальных обязательств, в том числе, и в рамках реализации Народной программы партии. Важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия. Например, в прошлом году завершен капитальный ремонт в 22 школах региона, закончены работы по благоустройству 318 дворовых территорий и 141 общественному пространству", - отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.