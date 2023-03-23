В Доме культуры села Новопавловка начат капитальный ремонт

Об этом просили жители Большеглушицкого района и участники творческих коллективов, когда вносили свои предложения в Народную программу "Единой России".

Капитальный ремонт в новопавловском Доме культуры - для местных жителей долгожданное и действительно важное событие. Дом культуры, который впервые распахнул свои двери для посетителей в 1964 году, давно требовал обновления. Последний ремонт здесь делали почти 60 лет назад.

Все эти годы СДК является центром культуры и досуга для местного населения самого разного возраста. В клубе, помимо любительского объединения, действуют 11 досуговых кружков: здесь можно научиться вокалу, постичь азы театрального искусства, отточить танцевальные навыки, открыть в себе задатки мастера-ремесленника и талант художника.

Руководитель ДК в селе Новопавловка Юлия Новикова пристально следит за ходом работ: "Нас радует, что с самого начала строители взяли хороший темп. В СДК уже стоят новые пластиковые окна, завершается внутренний демонтаж, штукатурят стены. Конечно, мы с нетерпением ждем окончания строительства. В новых условиях заниматься и проводить свободное время будет гораздо комфортнее, да и мотивация у сотрудников, уверена, повысится".

Новопавловский сельский дом культуры является центром культуры и досуга для жителей села Новопавловка. В клубе действуют 11 клубных формирований различного направления (вокального, театрального, танцевального, декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства) и 1 любительское объединение.

Основная работа сельского Дома культуры - это воспитание детей и подростков. Педагоги используют в работе передовые методики, опыт поколений, учитывают также современные тенденции социально-культурной деятельности в организации досуга жителей.

Ежегодно проводится более 200 мероприятий для всех категорий населения. Участники художественной самодеятельности принимают участие в конкурсах и фестивалях разных уровней и занимают призовые места.

"Дом культуры на селе - это его душа. Здесь люди общаются, и не только отдыхают, а в первую очередь раскрывают свой творческий потенциал. Конечно, для здания, где больше полувека не было ремонта, сегодняшнее обновление станет гарантом не только полной модернизации внешнего вида и "начинки", но и мощным стимулом развития культуры в нашем районе. И, безусловно, национальный проект "Культура" федерального проекта "Культурная среда" - это мощное подспорье в таком кардинальном обновлении учреждений культуры", - подчеркнул глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов.

Заместитель секретаря первичного отделения № 5 партии "Единая Россия" Большеглушицкого района Елена Афанасьева отмечает, что отремонтированное с помощью современных технологий здание можно будет с полным правом гордо именоваться Домом культуры, который станет настоящим центром служения искусству.

Напомним, что в рамках реализации нацпроекта "Культура" в Самарской области в 2022 году капитально отремонтировали 10 культурно-досуговых учреждений: заменили системы отопления, обновили фасады и кровлю, инженерные сети, электроосвещение, двери и полы. Изменились и внутренние пространства - появились дополнительные площадки для организации выставок, занятий и отдыха. Зрительные залы оснастили современным звуко- и медиа оборудованием, удобными креслами для зрителей, преобразились сцены.

Работа идет полным ходом. В СДК уже стоят новые пластиковые окна, завершается внутренний демонтаж и штукатурка стен. Уже частично проведены демонтажные внутренние работы, произведена замена пластиковых окон и оштукатурены стены.