"Единая Россия" и Правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме в четверг, 23 марта, рассказал о реализации приоритетных программ, которые позволяют выполнять социальные обязательства, сохранить финансовую стабильность страны, обеспечить рост доходов граждан, развитие регионов, образования и здравоохранения.

Он отметил, что в условиях санкционного давления и инфляционного всплеска основным направлением стала поддержка доходов граждан и помощь семьям с детьми. В прошлом году дважды подняли прожиточный минимум и аналогично поступили с МРОТ - он увеличился на 17%. Этот механизм законодательно обеспечила "Единая Россия".

"С 1 апреля расширили выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Тем самым поддержали более 3,5 миллионов семей, где воспитываются порядка 5,5 млн ребят. Делаем получение социальной поддержки максимально простым и удобным - на принципах социального казначейства. Около 35 млн граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, которое можно подать дистанционно", - сообщил Михаил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что сохранена и расширена программа материнского капитала.

"В прошлом году 1,3 млн семей распорядились этими средствами. Начали его индексацию по фактическому уровню инфляции. Распространили маткапитал на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области", - сказал председатель Правительства.

Он также отметил, что теперь средства маткапитала можно потратить на оплату образования детей в организациях, открытыми ИП. Этого также добилась "Единая Россия".

Одним из способов поддержать семьи с детьми стала также программа детского туристического кешбэка. За два года его практики на отдых съездили более миллиона ребят, а возврат за путевки составил 14 млрд рублей.

Важным направлением работы Правительства стало и развитие занятости. Кабмин по инициативе "Единой России" расширил возможности прохождения обучения и освоения новых профессиональных навыков, а предприятия получают поддержку при трудоустройстве молодежи и безработных.

"Перезапустили программу стимулирования найма с упором на молодых людей, которым как правило сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников и на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. В прошлом году поступило заявок от компаний более, чем на 150 тысяч рабочих мест. Уже наняты 26 тысяч человек, продолжается такая практика и сейчас", - сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин остановился на программах капремонта школ и строительства новых. Их "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения.

"В прошлом году более 1,5 тысяч зданий общеобразовательных учреждений привели в порядок и свыше 250 построили. Чтобы ребята безопасно добирались до места занятий, приобрели более 4 тысяч машин. В ходе рабочих поездок главы регионов мне лично говорили о том, что они очень нужны. Особенно для сельской местности и удаленных территорий", - подчеркнул Михаил Мишустин.

В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых ФАПов и амбулаторий. Завершен капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения, куда поставили 37 тысяч единиц оборудования. По инициативе партии еще 2 тысячи машин скорой помощи передали в регионы.

Продолжается и благоустройство общественных пространств в регионах. По инициативе "Единой России" участвовать в программе "Формирование комфортной городской среды" могут города с численностью населения до 200 тысяч человек.

"В итоге в 48 субъектах будут реализованы еще 80 комплексных решений по перезапуску мест, где жители станут проводить свободное время. Обустраиваем и общественные пространства. Привели в порядок свыше 11 тысяч парков, дворов, набережных, улиц, в том числе по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и в исторических поселениях", - отметил глава кабмина.

Михаил Мишустин остановился на адресной поддержке участников СВО и их семей. Во взаимодействии с партией был сформирован целый комплекс мер, который обеспечивает их социальную и правовую защиту.

"Самое главное, что, несмотря на общую непростую социально-экономическую ситуацию, мы в этих условиях опять принимаем поправки в бюджет в сторону увеличения, сохраняя социально-ориентированную направленность. Это показатель верности курса, который мы определили еще в декабре прошлого года, когда взяли за основу бюджета консервативный вариант развития региона. Благодаря этому мы сейчас не сокращаем, а увеличиваем статьи расходов, причем на знаковые направления: дорожное строительство, поддержка медицинской отрасли, исполнение социальных обязательств государства", - отметил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе Виктор Кузнецов.