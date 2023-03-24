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В Самарской области для проведения "Диктанта Победы" зарегистрировано 255 площадок "Единая Россия" и Правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций В Доме культуры села Новопавловка начат капитальный ремонт Владимир Путин: "Единая Россия" формулирует инициативы по важнейшим направлениям социально-экономического развития Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

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В Самарской области для проведения "Диктанта Победы" зарегистрировано 255 площадок

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и губернии продолжается отбор площадок для участия в акции "Диктант Победы". Большинство площадок находятся в школах, модельных библиотеках, местных отделениях партии "Единая Россия", в Домах молодежных организаций, в вузах, колледжах. На сегодняшний день их насчитывается более 250, и каждый день становится больше.

Фото: samara.er.ru

Традиционно активно заявляются вузы Самарской области -Самарский госуниверситет, Тольяттинский госуниверситет, Самарский технический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Кроме того, ведутся переговоры и проверяются все технические возможности для проведения "Диктанта Победы"  на площадках воинских частей, силовых и правоохранительных структур: МЧС, Росгвардии. Заявлены на "Диктант" площадки промышленных предприятий, работающих на оборонную промышленность и музеи боевой славы, в том числе и частные музеи, посвященные истории Великой Отечественной войны.

Для участия в Международной патриотической акции необходимо выбрать площадку и заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Тест можно написать онлайн. Для этого также нужна предварительная регистрация.

Предполагается, что "Диктант Победы " в Самарской области напишут в этом году более 45 тысяч человек.

Напомним, международная историческая акция "Диктант Победы" состоится 27 апреля. Тестирование включает в себя 25 вопросов. Принять участие в диктанте могут все желающие.  

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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