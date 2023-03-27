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В Самарской области организовали телемост между областным кардиоцентром и ЦРБ Большечерниговского района

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Бета-тестирование телемедицинской связи между лечебными учреждениями Самары и Большой Черниговки состоялось при содействии партийного проекта "Цифровая Россия" по Самарской области.

Консультация профильных медицинских специалистов для жителей удаленных районов области - один из самых популярных запросов, которые сельские жители вносили в Народную программу "Единой России" в раздел "Здравоохранение".

В рамках тестирования связь установили между Большечерниговской  центральной районной больницей и Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером. По запросу от ЦРБ требовалось помочь с корректировкой лечения пациента, который страдает от проблем, связанных с сердечно-сосудистым заболеванием. В последнее время у него появилась сильная одышка и ухудшилось самочувствие.

"Ехать в таком состоянии в кардиоцентр в Самару (время в пути составляет в среднем 3-4 часа) довольно опасно, поэтому необходимо было стабилизировать состояние пациента. Для этого врачам было предложено провести телемост в формате "врач-врач", чтобы найти причины ухудшения состояния и провести консилиум, направленный на улучшение здоровья", - рассказали медицинские специалисты.

"Телеконсультация врача с врачом - комфортный формат: можно обсудить некоторые моменты вживую и намного быстрее, чем в бумажном формате. Было бы удобнее, если бы присутствовал пациент.  Несмотря на то что данные о нем присылают заранее, иногда их недостаточно. Пациент нужен, чтобы расспросить о каких-то недомоганиях конкретно", - поделилась своим мнением врач-кардиолог Диана Гасанова.

"Мы проводили телемост в рамках эксперимента. Компания "Открытый код" разработала систему видеоконференцсвязи, которая объединяет в себе разные разработки, связанные со сферой медицины. Наш проект направлен на помощь жителям отдаленных районов, поэтому и тестирование мы решили с одного из самых дальних районов региона - Большечерниговского.

Так же не нужно забывать про ситуации, при которых пациента нужно положить в больницу на лечение, но перед этим каждый проходит несколько этапов: сдает дополнительные анализы, исследования, получает подтверждение диагноза.

Благодаря новой разработке, мы можем сократить путь пациента к квалифицированной медицинской помощи, если мы говорим о кардиодиспансере, с 4-5 месяцев до 1-2 месяцев. Для кого-то это существенно улучшит качество жизни, а для кого-то это, в принципе, вопрос жизни и смерти", - рассказал координатор партийного проекта "Цифровая Россия" по Самарской области, генеральный директор компании "Открытый код" Олег Сурнин.

Кстати, в рамках партпроекта "Единой России" по Самарской области планируется протестировать два  формата связи между пациентами и врачами: "врач-врач" и "врач с пациентом - врач". Консультация будет вестись по защищенной беспроводной  сети телемедицинских услуг, которая является собственной разработкой компании "Открытый код".

Врачи Самары и Большой Черниговки отметили, что такие форматы могут быть удобными, а их использование будет зависеть от степени заболевания пациента, скорости корректировки лечения и необходимости  дообследования.

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Последние комментарии

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