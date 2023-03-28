"Единая Россия" зарегистрировала более 12 тыс. площадок для написания юбилейного "Диктанта Победы"

Впервые "Диктант Победы" пройдет в Музее Мирового океана (Калининградская область), в дипломатическом зале Московского Кремля, на корабле-музее "Сметливый" в Севастополе, в Ливадийском дворце (Республика Крым), в природном парке "Ергаки" (Красноярский край), в Приморском океанариуме Владивостока. Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

"В этом году "Диктант Победы" проходит уже в пятый раз. Значимость этой акции растет, становится все больше партнерских площадок. Участие в "Диктанте Победы" - это не только проверка знаний и уважение к истории, но и возможность узнать больше о вкладе наших прадедов в Победу. Это помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа", - сообщил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"В Самарской области "Диктант Победы" напишут в этом году более 45 тысяч человек. Для написания Диктанта в регионе в настоящий момент насчитывается 546 площадок. Отбор локаций для участия в акции продолжится до 10 апреля: в этом перечне традиционно лидируют учреждения культуры и образования. В этом году диктант пройдет на площадках воинских частей, МЧС, Росгвардии, заявлены на Диктант площадки промышленных предприятий и музеи Боевой славы", - сообщил координатор партийного проекта "Историческая память" по Самарской области, вице-спикер думы г.о. Самара Сергей Рязанов.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, "Диктант Победы" дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

Напомним, международная историческая акция в рамках партпроекта "Историческая память" - "Диктант Победы" - состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Она призвана пробудить у школьников, молодежи, российских и иностранных граждан интерес к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, получить новую информацию о забытых подвигах предков.