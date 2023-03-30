16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Цифровая Россия" продолжает IT-профориентацию для школьников Самарской области Письма бойцам и фрукты передали в Самарский военный госпиталь волонтеры "Единой России" В Самаре прошла первая тренировка по каратэ для волонтерок "Единая Россия" зарегистрировала более 12 тыс. площадок для написания юбилейного "Диктанта Победы" В Самарской области организовали телемост между областным кардиоцентром и ЦРБ Большечерниговского района

Партии Власть и политика

Письма бойцам и фрукты передали в Самарский военный госпиталь волонтеры "Единой России"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рисунки и письма от школьников региона предназначены участникам СВО, находящимся на лечении в Самарском областном военном госпитале № 426 Министерства обороны РФ.

Фото: samara.er.ru

Авторам этих писем и рисунков - от 7 до 17 лет. Для многих детей это первый опыт написания таких писем. Ребята старались  сделать это аккуратным почерком и украсили послания рисунками и аппликациями.

"Все это для того, чтобы тёплые слова поддержки придали бойцам сил, так необходимых для выздоровления, и подняли настроение. И яблоки - для укрепления иммунитета и витаминизации", - рассказали активистки "Молодой гвардии", которые передали в госпиталь корреспонденцию для выздоравливающих бойцов и фрукты.

"Искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У солдат и офицеров крепнет понимание ради чего они сражаются, кого они защищают", - рассказал депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

На прошлой неделе более 1000 открыток и писем со словами поддержки и благодарности от юных самарских спортсменов уже передали в зону СВО, напомнил депутат фракции "Единая Россия".

Напомним, что военный госпиталь № 426  в Самаре является одним из старейших лечебных учреждений Поволжья. В настоящий момент на лечении находится более 400 пациентов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2