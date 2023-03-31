"Цифровая Россия" продолжает IT-профориентацию для школьников Самарской области

Активисты партийного проекта "Единой России" по Самарской области устроили экскурсию для школьников 7-9 классов, которые хотят связать свое будущее со сферой информационных технологий 20 самарских школьников пришли на экскурсию в один из самых известных региональных офисов "Открытого кода", создающих программные продукты мирового класса.

На первой точке у ребят была возможность пообщаться с молодыми специалистами и узнать, с чего надо начать свое продвижение в IT-сфере. Представители компании дали индивидуальные советы молодым людям в зависимости от направления, которым они хотят заниматься в будущем.

Среди школьников многие нацелены на создание новых программ в сфере медицины, экономики, транспортной системы и игровой индустрии. На втором месте - профессии, касающиеся кибербезопасности. Некоторые ребята уже начала изучать языки программирования, но пока не определились с выбором сферы применения своих навыков.

Интереснее всего ребятам было попасть в самое сердце IT-компании - увидеть защищенные серверы с терабайтами информации. Здесь будущие программисты узнали, как информация шифруется, и что делать, чтобы с данными ничего не случилось.

"Сейчас много говорят об информационной безопасности, о том, как противостоять кибератакам, хакерским взломам. Было интересно узнать больше о "цифровой гигиене" и о том, как обезопасить себя и свои личные данные", - рассказали ребята.

"Важно, что дети уже сейчас могут вести диалог и задавать правильные вопросы: в чем польза разработок, какой от них эффект, чем это поможет в глобальном смысле. Нам есть, что им рассказать и мы можем поделиться опытом. Наши специалисты готовы к диалогу с поколением, которое также будет улучшать этот мир. Нам есть, чему их научить и что показать, а им есть чему поучиться. А значит, мы можем помочь встроить в их жизнь направления, которые им интересны", - отметил координатор "Цифровой России" по Самарской области, управляющий компанией "Открытый код" Олег Сурнин.

Все участники экскурсии получили подарки и приглашения на открытие технического центра компании "Открытый код", где будут представлены перспективные разработки компании.

Напомним, что темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" в том числе, нашла свое выражение в Народной программе партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.