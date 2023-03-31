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"Цифровая Россия" продолжает IT-профориентацию для школьников Самарской области

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Активисты партийного проекта "Единой России" по Самарской области устроили экскурсию для школьников 7-9 классов, которые хотят связать свое будущее со сферой информационных технологий 20 самарских школьников пришли на экскурсию в один из самых известных региональных офисов "Открытого кода", создающих программные продукты мирового класса.

На первой точке у ребят была возможность пообщаться с молодыми специалистами и узнать, с чего надо начать свое продвижение в IT-сфере. Представители компании дали индивидуальные советы молодым людям в зависимости от направления, которым они хотят заниматься в будущем.

Среди школьников многие нацелены на создание новых программ в сфере медицины, экономики, транспортной системы и игровой индустрии.  На втором месте - профессии, касающиеся кибербезопасности. Некоторые ребята уже начала изучать  языки программирования, но пока не определились с выбором сферы применения своих навыков.

Интереснее всего ребятам было попасть в самое сердце IT-компании -  увидеть защищенные серверы с терабайтами информации. Здесь будущие программисты  узнали, как информация шифруется, и что делать, чтобы с данными ничего не случилось.

"Сейчас много говорят об информационной безопасности, о том, как противостоять кибератакам, хакерским взломам. Было интересно узнать больше о "цифровой гигиене" и о том, как обезопасить себя и свои личные данные", - рассказали ребята.

"Важно, что дети уже сейчас могут вести диалог и задавать правильные вопросы: в чем польза разработок, какой от них эффект, чем это поможет в глобальном смысле. Нам есть,  что им рассказать и мы можем поделиться опытом. Наши специалисты готовы к диалогу с поколением, которое также будет улучшать этот мир. Нам есть, чему их научить и что показать, а им есть чему поучиться. А значит, мы можем помочь встроить в их жизнь направления, которые им интересны", - отметил координатор "Цифровой России" по Самарской области, управляющий компанией "Открытый код" Олег Сурнин.

Все участники экскурсии получили подарки и приглашения на открытие технического центра компании "Открытый код", где будут представлены перспективные разработки компании.

Напомним, что темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" в том числе, нашла свое выражение в Народной программе партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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