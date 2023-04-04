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Самарские молодогвардейцы и волонтеры "Единой России" провели субботник в парке "Молодежный"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Преображение парка, любимого для десятков тысяч жителей Промышленного района, стало возможным благодаря активности жителей и реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и инициативам, внесенным в Народную программу партии

Фото: samara.er.ru

Этот парк - любимое место отдыха для десятков тысяч жителей Промышленного района. Поэтому он неслучайно  занял первое место в рейтинговом голосовании- за  кардинальное преображение парка в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" проголосовало почти 26,5 тысяч жителей города.

В сентябре прошлого года здесь, со стороны Ново-Вокзальной завершился первый этап работ по благоустройству: в этой части парка организовали парковку, разбили газоны, установили арт-объекты, сделали пандусы, ступени, велосипедные и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, отремонтировали освещение, провели дополнительное озеленение.

Отметим, что вопрос о реконструкции парка "Молодежный" самарцы также внесли в "Народную программу" партии. О благоустройстве общественного пространства просили жители Промышленного района. Теперь главная задача: сохранить рукотворную красоту и поддерживать в парке уют и порядок.

Первые теплые дни положили начало серии эко-десантов "Молодой гвардии" и актива партийного проекта "Чистая страна".

"Сегодня наш трудовой десант - свыше ста человек. Хотим вычистить от накопившегося мусора большую часть парка. Работы хватит всем, и я рад, что эту идею поддержали молодогвардейцы из  разных городских районов", - рассказал молодогвардеец Кирилл Исаев.

Арина Акаева живет в исторической части Самары, но после учебы девушка приехала в парк "Молодежный". Чисто и комфортно должно быть в любом районе города, независимо от его географической удаленности, уверена активистка МГЕР.

Кстати, в парке "Молодежный" планируют восстановить естественное озеро, создать смотровую площадку, оборудовать спортивную зону со скейт-парком. Еще в парке появятся детские и спортивные площадки, теннисные столы, скамейки и шезлонги для отдыха - все это предварительно обсуждалось с жителями. В перспективе этот парк может стать открытой выставочной площадкой для современных художников.

В планах волонтеров "Единой России" и актива партпроекта "Чистая страна" в апреле навести порядок после "зимней спячки" на всех общественных пространствах во всем регионе.

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Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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