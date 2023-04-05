Новый десант волонтеров "Единой России" отправлен на помощь в больницы ЛДНР

С первых дней спецоперации реготделения "Единой России" помогают жителям новых территорий и военнослужащим, всего партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".
Фуры с продуктами, лекарствами и всем необходимым для повседневной жизни отправляют со всех уголков страны. Из Тюмени активисты "Единой России" отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтёры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Также московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, две тонны медицинских препаратов и расходники для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь. Из Самарской области с начала спецоперации отправлено 84 гуманитарные колонны с грузом свыше 1,5 тысяч тонн.
"Бойцы из Самарской области служат практически по всему фронту специальной военной операции, — рассказал Дмитрий Азаров, секретарь реготделения "Единой России" и губернатор Самарской области. — Очень важно поддерживать тесное взаимодействие с подразделениями не только 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, штаб которой базируется в Самарской области, но и с другими воинскими объединениями, где служат самарцы. Это позволяет быть на постоянной связи с военнослужащими, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям. Кроме того, в регионе также работает система социальных паспортов семей военнослужащих. В гуманитарную помощь Донбассу и участникам СВО включились буквально все жители региона: было отправлено 84 гуманитарные колонны с грузом свыше 1,5 тысяч тонн. Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы. Был утверждён совместный план по ремонту жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, в который вошли 82 объекта подшефного города Снежное в ДНР".
При этом значительная часть работ в Снежном выполнена: восстановлены три школы, два медицинских учреждения, 13 котельных, 5 тепловых пунктов и объектов теплоснабжения, 40 объектов водоснабжения и канализации, 6 многоквартирных домов и 4 дороги протяжённостью более 5 километров. Кроме того, в порядок приведены детско-юношеская спортивная школа и музей.
Доставлять гумпомощь и распределять её на местах помогают волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". В гуманитарной миссии партии уже поучаствовали более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.
В новых регионах по линии гуманитарной миссии "Единой России" работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе — на передовой. Также партия запустила проект "Единая Россия спасает". По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.
В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске "Единая Россия" вместе с благотворительным фондом "Ридовка помогает" открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.
Особое внимание "Единая Россия" уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. "Единая Россия" доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.
Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.
Из Удмуртии — автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово — Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана — автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.
Помимо этого, "Единая Россия" оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!