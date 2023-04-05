Новый десант волонтеров "Единой России" отправлен на помощь в больницы ЛДНР

С первых дней спецоперации реготделения "Единой России" помогают жителям новых территорий и военнослужащим, всего партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".

Фуры с продуктами, лекарствами и всем необходимым для повседневной жизни отправляют со всех уголков страны. Из Тюмени активисты "Единой России" отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтёры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Также московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, две тонны медицинских препаратов и расходники для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь. Из Самарской области с начала спецоперации отправлено 84 гуманитарные колонны с грузом свыше 1,5 тысяч тонн.

"Бойцы из Самарской области служат практически по всему фронту специальной военной операции, — рассказал Дмитрий Азаров, секретарь реготделения "Единой России" и губернатор Самарской области. — Очень важно поддерживать тесное взаимодействие с подразделениями не только 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, штаб которой базируется в Самарской области, но и с другими воинскими объединениями, где служат самарцы. Это позволяет быть на постоянной связи с военнослужащими, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям. Кроме того, в регионе также работает система социальных паспортов семей военнослужащих. В гуманитарную помощь Донбассу и участникам СВО включились буквально все жители региона: было отправлено 84 гуманитарные колонны с грузом свыше 1,5 тысяч тонн. Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы. Был утверждён совместный план по ремонту жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, в который вошли 82 объекта подшефного города Снежное в ДНР".

При этом значительная часть работ в Снежном выполнена: восстановлены три школы, два медицинских учреждения, 13 котельных, 5 тепловых пунктов и объектов теплоснабжения, 40 объектов водоснабжения и канализации, 6 многоквартирных домов и 4 дороги протяжённостью более 5 километров. Кроме того, в порядок приведены детско-юношеская спортивная школа и музей.

Доставлять гумпомощь и распределять её на местах помогают волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". В гуманитарной миссии партии уже поучаствовали более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии "Единой России" работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе — на передовой. Также партия запустила проект "Единая Россия спасает". По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске "Единая Россия" вместе с благотворительным фондом "Ридовка помогает" открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание "Единая Россия" уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. "Единая Россия" доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.

Из Удмуртии — автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово — Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана — автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

Помимо этого, "Единая Россия" оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.