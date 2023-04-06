Многодетная мама из Приволжья развивает кофейню с господдержкой

Для любителей кофе из села Приволжье появилось новое место притяжения — кофейня "Турист", которую рядом с центральным парком открыла местная предпринимательница, многодетная мама Анастасия Володченко.

Небольшой стационарный павильон, где можно выбрать кофе и десерт для прогулки, начинался как проект мобильной кофейни — на базе автомобиля ВАЗ.

Вместе с супругом Анастасия оборудовала его кофемашиной, кофемолкой и фризером для мягкого мороженого. Для Приволжья это стало настоящим событием — до этого кофе для сельчан никто не варил.

С таким проектом многодетная мама в 2021 году приняла участие в программе "Мама — предприниматель", получила ценные знания, презентовала свою бизнес-идею и стала победительницей.

Создание лучших условий для развития предпринимательства — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Широкая линейка программ поддержки начинающих предпринимателей, действующих в Самарской области — это возможность быстро и успешно стартовать со своим проектом. Каждый может обратиться в центр "Мой бизнес" и получить комплексную консультацию, сопровождение и наиболее актуальные инструменты для начала предпринимательской деятельности", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Главный приз проекта "Мама-предприниматель" — грант в размере 100 тысяч рублей — девушка направила на дальнейшее развитие своего дела. Тогда Анастасия мечтала приобрести на выигранные средства генератор, чтобы ее кофейня на колесах могла работать без подключения к электричеству.

"Для меня очень ценным стало обучение в рамках программы "Мама-предприниматель". Я все записывала, фиксировала, задавала спикерам очень много вопросов. И до сих пор я пользуюсь их советами, которыми они щедро делились со всеми участницами", — рассказала предпринимательница.

В 2022 году предпринимательница из Приволжья продолжила погружение в нюансы ведения своего дела — она приняла участие в программе "Бизнес-наставник" от центра "Мой бизнес", получила наставническую поддержку от опытных бизнес-леди.

После этого Анастасия Володченко поняла, что проекту необходимо расти. Так, в начале 2023 года открылся уютный павильон, где есть все необходимое для комфортной работы и для самих посетителей кофейни.

"Конечно, в автомобиле было не очень удобно работать, особенно в холодное время года. Поэтому мы решили, что нужна стационарная торговая точка, где будет тепло, уютно, куда будет приятно заходить посетителям и выбирать напитки и десерты для прогулок", — рассказала Анастасия Володченко.

Местные жители радуются возможности выпить вкусный кофе, попробовать десерты, которые готовят местные жительницы — Анастасия с ними сотрудничает. В планах — оборудовать территорию вокруг павильона в формате летнего кафе.

"Все наши местные жители очень довольны и рады появлению такой кофейни. Регулярно приходим сюда вместе с детьми", — отметила жительница села Приволжье Ильнара Ермакова.

Сегодня семья Анастасии Володченко ожидает пополнения — рождения пятого малыша. И, как признается сама предпринимательница, на время декретного отпуска в кофейном деле ей поможет ее большая семья.