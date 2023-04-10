ПАО "КуйбышевАзот" подтвердило соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов

Надзорный аудит, проведенный экспертами международной компании "SGS Восток LTD" с 4 по 7 апреля 2023 года, подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента ПАО "КуйбышевАзот" требованиям международных стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015, менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Комплексная проверка работы подразделений предприятия помогла сформировать объективную оценку функционирования интегрированной системы менеджмента ПАО "КуйбышевАзот".

На подведении итогов аудиторы отметили высокий уровень подготовки предприятия к надзорному аудиту ИСМ и ее эффективное функционирование. Эксперты, в частности, обратили внимание на командную работу персонала, его мотивированность и вовлеченность в процесс каждого сотрудника. Были отмечены активные изменения и улучшения в работе каждого проверенного подразделения, особенно в области охраны труда.

Заключения специалистов компании "SGS Восток LTD" в очередной раз подтвердили, что работа в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности на ПАО "КуйбышевАзот" гармонично и основательно интегрирована в деятельность предприятия.

Из года в год ПАО "КуйбышевАзот" демонстрирует развитие и совершенствование ИСМ. Компания стабильно реализует принципы, заложенные в основу международных стандартов.

Успешное прохождение аудиторской проверки на соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам будет способствовать дальнейшему повышению эффективности работы предприятия. Наличие четко выстроенной системы позволяет принимать сбалансированные управленческие решения для достижения целей в рамках реализации стратегии развития компании.

Эксперты компании "SGS Восток LTD" поблагодарили персонал за хорошую организацию всего процесса аудита, плодотворную совместную работу, особо отметив открытость сотрудников предприятия, их нацеленность на развитие и улучшение ИСМ, умение и желание конструктивно общаться и высказывать свое мнение.