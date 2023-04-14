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Проект "Женское движение Единой России" начал свою работу в Самарской области

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перспективы проекта "Женское движение Единой России", его основные задачи и ближайшие планы на будущее определили на первом заседании регионального общественного совета партпроекта.

"Женское движение Единой России" объединяет всех нас, партия становится объединяющим звеном для неравнодушных, активных женщин", — подчеркнула координатор партийного проекта в Самарской области Светлана Макушева.

Представительницы Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, Общественной палаты региона, молодежного правительства, волонтерского движения, регионального бизнес-сообщества успешно сочетают общественную и политическую деятельность, реализуют себя в политике и предпринимательстве, благотворительности и добровольческих инициативах, делают карьеру в фэшн-индустрии и дизайне.

Работа ведется в трех основных направлениях: "Гуманитарная миссия. Общественные проекты", "Предпринимательство. Занятость" и "Женская политика".

В общественный совет проекта  "Женского движения" вошли глава Самары Елена Лапушкина, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Радость" Эллина Азарова, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, депутаты губернской думы Екатерина Кузьмичева и Марина Сидухина, руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области, председатель женсовета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина, член Общественной палаты Самарской области Оксана Симонина, председатель регионального совета сторонников партии Татьяна Санникова, председатель "Союза женщин России" в Самарской области  Наталья Идиятуллина, руководитель директор Садового центра Вера Глухова, дизайнер и модельер Мария Казак, социальный предприниматель Светлана Парамонова, член совета директоров и руководитель проектов "Аврора Молл" Ирина Михайловская, председатель молодежного правительства Самарской области Элла Герейханова и другие.

Первой инициативой "Женского движения Единой России" станет региональный народный проект "Из Самары — с любовью". Стартует проект 17 апреля конкурсом "Лукошко семейных рецептов" по изготовлению яблочного варенья, в котором принять участие может любой желающий. Сваренное по лучшим семейным рецептам варенье из яблок будет передано "из Самары — с любовью" нашим бойцам, военнослужащим, находящимся в зоне СВО, раненым, проходящим восстановление в госпиталях, жителям ДНР и ЛНР, временных переселенцам в ПВР, а также семьям участников СВО.

Почему именно яблоки? Ведь они по очертанию похожи на сердце, как и Самарская область на карте страны, объясняют участницы "Женского движения". Созидающая миссия женского движения прослеживается и в самых первых мероприятиях нового партийного проекта "Единой России".

В ближайшие недели будут определены места для посадки яблонь и саженцев других деревьев и кустарников, которые планируют посадить активистки из числа женщин. Финалом проекта станет яркий яблочный фестиваль с дегустацией варенья и изготовлением самой большой яблочной шарлотки.

Кроме того, важным направлением работы станет помощь в самореализации и поддержке, которую участницы проекта готовы оказывать женам и матерям военнослужащих — участников СВО: будь то поиск работы, открытие собственного бизнеса, меры социальной поддержки.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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