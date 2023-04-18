В Донбассе "Диктант Победы" проведут на 120 площадках

27 апреля состоится "Диктант Победы", центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве. Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".

Задания диктанта в этом году впервые переведут на шесть иностранных языков — китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок "Диктанта Победы" составляет более 22 тысяч — больше, чем в предыдущие годы.

"С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, — очень актуальны", — отметил координатор партийного проекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок "Диктанта Победы" будет организовано на Донбассе.

"Привлечение жителей новых российских территорий к "Диктанту Победы" принципиально важно. Это будет способствовать изучению жителями этих регионов реальной истории Отечества, а не "истории", изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима", — подчеркнул Александр Хинштейн.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов — 20 по общей военно-исторической тематике и 5 — по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

"Сегодня как никогда важно рассказывать правду о великой Победе как в нашей стране, так и за ее пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. "Волонтеры Победы" уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 000 добровольцев. Также они помогут в проведении "Диктанта Победы" и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда", — рассказала председатель движения "Волонтеры Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"В Самарской области "Диктант Победы" напишут в этом году более 45 тысяч человек. Для написания "Диктанта" в регионе подготовлено 1018 площадок. Отбор локаций для участия в акции завершён: большая часть их находится традиционно в учреждениях культуры и образования: школы, вузы, колледжи, модельные библиотеки, школьные музеи. Впервые "Диктант Победы" напишут в Самаре на площадке этнокультурного комплекса "Парк Дружбы народов" в микрорайоне "Волгарь", где на территории в 12 гектаров представлены национальные подворья 20 народностей, проживающих на территории Самарской области", — заявил Сергей Рязанов, координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, заместитель председателя Думы г. о. Самара.