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"Волонтеры Победы" и активисты МГЕР продолжают работу по благоустройству мемориалов и воинских захоронений в регионе

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно в преддверии Дня Победы депутаты, партийный актив "Единой России" совместно с волонтерами и представителями администрации городов и муниципальных районов принимают участие в работах по благоустройству мемориалов, памятных мест, мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

Фото: samara.er.ru

"Об уважительном и бережном отношении к сохранению исторической памяти много говорят. Но лучшим доказательством может стать только кропотливая работа", - уверен координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов.

"Аллея Славы" на городском кладбище - одно из таких знаковых мест. Здесь похоронены ветераны, Герои Советского Союза, а также сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

В этот раз на Аллее Славы добровольцы убрали старую листву, подмели дорожки, очистили места захоронения от сорняков и другого мусора, помыли памятники.

"Не первый год вместе с партией "Единая Россия" "Волонтеры победы" выходят на такие площадки, где благоустраиваем памятные места. Конечно, волонтеры обращают внимание на памятники со звездой. Многие захоронения уже заброшенные, потому что родственники ветеранов куда-то переехали или их уже тоже нет  в живых", - рассказал руководитель Самарского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов.

Напомним, что с 2019 года в рамках "Исторической памяти" в регионе реализуется проект по восстановлению захоронений героических земляков. За три недели апреля в рамках партпроекта "Единой России" в Самарской области привели в порядок более 200 площадок в 45 муниципалитетах. Каждое местное отделение партии вместе с волонтерами весной проверяет состояние воинских мемориалов и захоронений и определяет необходимый перечень работ по приведению в порядок памятных и знаковых мест, посвященных памяти героев страны.

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