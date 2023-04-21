Турчак: Ополченцы получат статус ветеранов боевых действий за защиту ЛДНР

Государственная дума ФС РФ приняла несколько законов, совершенствующих действующие механизмы и устанавливающих права на получение льгот для участвующих в СВО бойцов и членов их семей. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".

Защищавшие Донбасс с 2014 года ополченцы получат статус ветеранов боевых действий — соответствующий законопроект рабочей группы по вопросам СВО единогласно принят Госдумой и в ближайшее время будет рассмотрен Советом Федерации. После подписания Президентом РФ и вступления в силу, ополченцы и их семьи получат права и льготы, соответствующие новому статусу.

"Речь идёт о защитниках Донбасса, служивших тогда в Вооружённых Силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией, — отметил один из авторов документа, глава рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. — Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской Народных Республик был и остаётся бесспорным. Но до сих пор они были с правовой точки зрения в "серой" зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку".

Норма касается заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО — включая бойцов ЧВК. Они также смогут получать ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, проезде на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Также на этой неделе приняли закон, который касается права на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей. А также права на кредитные каникулы для всех созаемщиков участвующего в СВО бойца.

"Действующий закон был составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объёме, а ложился на их плечи, — отметил Андрей Турчак. — Наши изменения в закон решают эту проблему — кредит погибшего в СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться".

Помимо этого, принят и уже подписан пакет инициированных рабочей группой законов об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Теперь если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения бойца, то он в судебном порядке будет признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащего смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица.

"Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами в подвешенном состоянии — признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через 3 месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим", — сказал Андрей Турчак.

Новый закон касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничных территориях — это также и сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие служебные задачи, мирные жители.

Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Также в первом чтении принят законопроект рабочей группы по вопросам СВО о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Группа внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, если их срок истекает во время прохождения службы — эта норма гарантирует бойцам сохранение за ними рабочих мест.

Аналогичные изменения предложены и в закон о системе государственной службы. Помимо этого рабочая группа внесла в федеральный парламент законопроект о сохранении у семьи бывшего сотрудника ОВД — участника СВО — права на жилищную выплату в случае его гибели.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Владимира Путина. Её возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты — они осуществляют постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.