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В Самарской области дан старт конкурсу рецептов по изготовлению яблочного варенья

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области дан старт конкурсу рецептов по изготовлению яблочного варенья. Инициатором конкурса стали активистки из "Женского движения Единой России".

Фото: samara.er.ru

Идею о запуске проекта регионального народного проекта "Из Самары с любовью"  обсудили на первом заседании Общественного совета партийного проекта в Самарской области. Инициативу "Единой России" поддержали в Союзе женщин Самарской области.

17 апреля дан старт конкурсу "Лукошко семейных рецептов" по изготовлению варенья на основе яблок.

Принять участие в конкурсе может любой желающий.  Для этого достаточно заполнить форму участника, указать свои данные, способ связи и записать рецепт,  перейдя по ссылке.

Победители конкурса "Лукошко семейных рецептов" получат в подарок саженцы яблонь от ведущих самарских плодопитомников, а самые интересные идеи войдут в сборник самарских рецептов яблочного варенья "Из Самары с любовью".

Отметим, что изготовленное по лучшим семейным рецептам варенье из яблок будет передано "Из Самары - с любовью!" нашим бойцам,  военнослужащим, находящимся в зоне СВО, раненным, проходящим восстановление в госпиталях, жителям ДНР и ЛНР, временных переселенцам в ПВР, а также семьям участников СВО.

"Почему именно яблоки? Ведь они по очертанию похожи на сердце, как и Самарская область на карте страны. Яблоки - настоящий кладезь витаминов, отличный источник железа и калия, а яблочное варенье - это самое солнечное напоминание о лете, о цветущих садах и тёплых солнечных лучиках", - уверены активистки "Женского движения Единой России".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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