В Самарской области дан старт конкурсу рецептов по изготовлению яблочного варенья. Инициатором конкурса стали активистки из "Женского движения Единой России".

Идею о запуске проекта регионального народного проекта "Из Самары с любовью" обсудили на первом заседании Общественного совета партийного проекта в Самарской области. Инициативу "Единой России" поддержали в Союзе женщин Самарской области.

17 апреля дан старт конкурсу "Лукошко семейных рецептов" по изготовлению варенья на основе яблок.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого достаточно заполнить форму участника, указать свои данные, способ связи и записать рецепт, перейдя по ссылке.

Победители конкурса "Лукошко семейных рецептов" получат в подарок саженцы яблонь от ведущих самарских плодопитомников, а самые интересные идеи войдут в сборник самарских рецептов яблочного варенья "Из Самары с любовью".

Отметим, что изготовленное по лучшим семейным рецептам варенье из яблок будет передано "Из Самары - с любовью!" нашим бойцам, военнослужащим, находящимся в зоне СВО, раненным, проходящим восстановление в госпиталях, жителям ДНР и ЛНР, временных переселенцам в ПВР, а также семьям участников СВО.

"Почему именно яблоки? Ведь они по очертанию похожи на сердце, как и Самарская область на карте страны. Яблоки - настоящий кладезь витаминов, отличный источник железа и калия, а яблочное варенье - это самое солнечное напоминание о лете, о цветущих садах и тёплых солнечных лучиках", - уверены активистки "Женского движения Единой России".