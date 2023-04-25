Турчак предложил президенту восстанавливать ОМС на время отпуска бойцов СВО

Секретарь Генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак представил Владимиру Путину третий доклад рабочей группы с предложениями, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".

Рабочая группа предложила уравнять условия поддержки всех участников спецоперации. Сейчас мобилизованный доброволец получает в месяц 195 тысяч рублей, вне зависимости от того, находится он на передовой или нет. А контрактники — только в случае нахождения на передовой.

"Один пример приведу. Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО, по определению, он начальник штаба, — рассказал Андрей Турчак. — Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции. Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции. Просили бы Вас поддержать это предложение".

Президент поддержал инициативу, особо подчеркнув, что следует обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию.

"Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине. Вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства", — сказал Владимир Путин.

Также Андрей Турчак отметил, что единый подход к оказанию поддержки нужно принять и для семей участников СВО, установив единый федеральный стандарт. Он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки, причем для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью должны быть предусмотрены дополнительные меры. Тогда семьи участников СВО будут одинаково защищены вне зависимости от региона проживания.

Также участники рабочей группы предложили исключить боевые и наградные при расчете дохода для назначения выплат на детей, которое сегодня зависит от среднедушевого дохода члена семьи за прошедший год. При этом в отношении мобилизованных в составе таких доходов не учитываются выплаты, которые они получают от Минобороны, а в отношении контрактников и добровольцев — учитываются.

"Предлагаем для всех исключить боевые и наградные при расчете доходов, чтобы это было справедливо", — сказал Андрей Турчак.

Также глава рабочей группы предложил восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойцов — как планового, так и по болезни. Это даст участникам СВО возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины и поможет избежать длительного ожидания плановых операций, поскольку сейчас действие полиса ОМС приостанавливается на период военной службы.

"С Минздравом мы эту тему обсуждали, с Минобороны, с Главным военно-медицинским управлением. Понимание общее есть, но нужно окончательно это решение принять", — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, Андрей Турчак отметил, что необходимо снять ограничения по военной ипотеке. На данный момент участниками программы могут стать отслужившие по контракту более 3 лет рядовые и сержанты. При этом кредит за приобретенное жилье выплачивает государство.

"Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет", — сказал Андрей Турчак.

Также появилось предложение законодательно расширить статус терробороны и добровольческих народных дружин. В регионах, где введен желтый уровень реагирования, власти уже провели набор и сформировали такие отряды.

"Люди активно идут в эти формирования. Регионы проводят обучение по тактической подготовке и медицине, применению стрелкового оружия. Вместе с тем, правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен. Главное, что у членов таких дружин нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить", — отметил Андрей Турчак.

Отдельный блок работы оказался связан с совершенствованием правовой базы мобилизационной экономики, в этой сфере представители группы плотно сотрудничают с министром промышленности Денисом Мантуровым. Достаточно остро сейчас встал вопрос снижения требований по инициативному созданию вооружения, так как сегодня его разработка связана с большим количеством бюрократических процедур.

"Требуется тактико-техническое задание, множество согласований — от начальника управления до руководителя довольствующего органа, замминистра обороны. В результате многочисленные разработки, которые сегодня делаются нашими энтузиастами условно, в "гаражах", — эти разработки реально применяются в боевых условиях на передовой — остаются не у дел. Предлагаем упростить требования по инициативному созданию вооружений", — сказал Андрей Турчак.

Также глава рабочей группы доложил Владимиру Путину о законодательных итогах деятельности рабочей группы по вопросам СВО. В частности, Госдумой принят закон о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые сражались за Донбасс с 2014 года; закон, распространяющий действие кредитных каникул на родителей и усыновителей участника СВО вплоть до полного списания долгов в случае гибели бойца или получения тяжёлой инвалидности. В первом чтении поддержан законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников СВО и введён запрет на арест их денежных счетов, закреплена специальная 10% квота в вузах для поступления Героев России, лиц, награждённых тремя орденами Мужества, а также детей участников СВО, приняты и другие меры поддержки.

В заключение Андрей Турчак предложил Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий.

"На сегодняшний день во многих регионах нашей страны, отдавая дань уважения нашим защитникам, главы субъектов установили у себя 1 июля в качестве Дня ветеранов боевых действий. Предлагаем установить памятную дату на федеральном уровне", — сказал Андрей Турчак.

Глава рабочей группы отметил, что по всем предложениям выработана консолидированная позиция всех парламентских партий.

"Спасибо и вам, и всем, кто принимает активное участие в работе парламентской группы по поддержке наших ребят и членов их семей", — заключил Владимир Путин.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению Владимира Путина, её возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В составе группы работают представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций и ведущие военкоры.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.