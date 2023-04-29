"Волонтеры Победы" и "Единая Россия" готовят патриотические мероприятия в честь 9 Мая

В России, считая новые регионы, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Активисты "Единой России" и "Волонтеров Победы" сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов. Об этом сообщает партийный сайт ER.ru.

"Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать "спасибо" Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну", — сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко.

Также активисты "Единой России" и "Волонтеров Победы" возложат цветы к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны, соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

Все желающие смогут написать письма ветеранам, а "Волонтеры Победы" доставят их адресатам. Кроме того, активисты партии и "Молодой Гвардии Единой России" помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов. Также будут благоустроены памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, и воинские захоронения.

В Самарской области пройдёт более тысячи патриотических мероприятий и акций. В их числе — "Звезды Победы", "Окна Победы", "Георгиевская лента", "Сад памяти", "Песни Победы" и другие. Особое место занимают "Подарок ветерану", "Звонок ветерану", концерты и мини-парады под окнами и во дворах фронтовиков, участниками и организаторами которых станут депутаты "Единой России", актив "Молодой Гвардии" и "Волонтеры Победы".

"Ежегодно в преддверии Дня Победы актив "Единой России" совместно с волонтерами во всех районах Самарской губернии принимают участие в работах по благоустройству мемориалов, мест захоронений участников ВОВ. Это главное доказательство уважительного и бережного отношения к сохранению исторической памяти, — сказал Сергей Рязанов, координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, руководитель фракции "Единая Россия" в городской думе. — С каждым годом ветеранов становится всё меньше, главная задача для нас — всегда помнить о них, помогать и поддерживать. К сожалению, поколение победителей уходит. Сейчас в регионе осталось 226 ветеранов-фронтовиков. И наш долг — успеть сказать спасибо каждому из них".