16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" в пятый раз провела международную патриотическую акцию "Диктант Победы" Дмитрий Азаров призвал земляков принять участие в акции "Диктант Победы" В Самарской области дан старт конкурсу рецептов по изготовлению яблочного варенья "Волонтеры Победы" и активисты МГЕР продолжают работу по благоустройству мемориалов и воинских захоронений в регионе Проект "Женское движение Единой России" начал свою работу в Самарской области

Партии Власть и политика

"Волонтеры Победы" и "Единая Россия" готовят патриотические мероприятия в честь 9 Мая

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России, считая новые регионы, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Активисты "Единой России" и "Волонтеров Победы" сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов. Об этом сообщает партийный сайт ER.ru.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать "спасибо" Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну", — сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко.

Также активисты "Единой России" и "Волонтеров Победы" возложат цветы к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны, соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

Все желающие смогут написать письма ветеранам, а "Волонтеры Победы" доставят их адресатам. Кроме того, активисты партии и "Молодой Гвардии Единой России" помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов. Также будут благоустроены памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, и воинские захоронения.

В Самарской области пройдёт более тысячи патриотических мероприятий и акций. В их числе — "Звезды Победы", "Окна Победы", "Георгиевская лента", "Сад памяти", "Песни Победы" и другие. Особое место занимают "Подарок ветерану", "Звонок ветерану", концерты и мини-парады под окнами и во дворах фронтовиков, участниками и организаторами которых станут депутаты "Единой России", актив "Молодой Гвардии" и "Волонтеры Победы".

"Ежегодно в преддверии Дня Победы актив "Единой России" совместно с волонтерами во всех районах Самарской губернии принимают участие в работах по благоустройству мемориалов, мест захоронений участников ВОВ. Это главное доказательство уважительного и бережного отношения к сохранению исторической памяти, — сказал Сергей Рязанов, координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, руководитель фракции "Единая Россия" в городской думе. — С каждым годом ветеранов становится всё меньше, главная задача для нас — всегда помнить о них, помогать и поддерживать. К сожалению, поколение победителей уходит. Сейчас в регионе осталось 226 ветеранов-фронтовиков. И наш долг — успеть сказать спасибо каждому из них".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30