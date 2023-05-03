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Самарские волонтеры поздравят с Днем Победы ветеранов Донбасса

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтеры готовятся к очередной гуманитарной миссии на Донбасс - они передадут подарки от Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" для ветеранов-жителей Снежного.

Фото: samara.er.ru

Активист "Молодой Гвардии" Виктор Мыльников впервые едет на Донбасс в составе гуманитарной миссии.

"Кроме того, что будем дарить подарки, готовы помочь и по хозяйству. То что люди попросят — мы без проблем все это сделаем", - уверен молодой человек.

Волонтер "Единой России" Кирилл Исаев поедет с гуманитарной миссией уже не в первый раз. Рассказывает, что для жителей поддержка региона-побратима имеет огромное значение: "Жители очень интересуются жизнью в России, в Самаре. Всегда спрашивают, как там у вас. Благодарят за то, что привозим и оказываем помощь".

Напомним, что с инициативой взять шефство над ветеранами города Снежное в ДНР активисты "Единой России" вышли на встрече волонтерских объединений с секретарем Самарского регионального отделения партии, губернатором Дмитрием Азаровым, который поддержал начинание ребят.

Первая волонтерская миссия "Единой России" из Самары отправилась в донецкий город Снежное в канун Дня защитника Отчества. Тогда подарки и поздравления с праздником получили более 200 ветеранов Донбасса и семей военнослужащих-участников СВО.

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