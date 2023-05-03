Самарские волонтеры поздравят с Днем Победы ветеранов Донбасса

Волонтеры готовятся к очередной гуманитарной миссии на Донбасс - они передадут подарки от Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" для ветеранов-жителей Снежного.
Активист "Молодой Гвардии" Виктор Мыльников впервые едет на Донбасс в составе гуманитарной миссии.
"Кроме того, что будем дарить подарки, готовы помочь и по хозяйству. То что люди попросят — мы без проблем все это сделаем", - уверен молодой человек.
Волонтер "Единой России" Кирилл Исаев поедет с гуманитарной миссией уже не в первый раз. Рассказывает, что для жителей поддержка региона-побратима имеет огромное значение: "Жители очень интересуются жизнью в России, в Самаре. Всегда спрашивают, как там у вас. Благодарят за то, что привозим и оказываем помощь".
Напомним, что с инициативой взять шефство над ветеранами города Снежное в ДНР активисты "Единой России" вышли на встрече волонтерских объединений с секретарем Самарского регионального отделения партии, губернатором Дмитрием Азаровым, который поддержал начинание ребят.
Первая волонтерская миссия "Единой России" из Самары отправилась в донецкий город Снежное в канун Дня защитника Отчества. Тогда подарки и поздравления с праздником получили более 200 ветеранов Донбасса и семей военнослужащих-участников СВО.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!