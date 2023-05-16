"Партийный десант" помог восстановить в Зубчаниновке водозаборные колонки

Повторный выезд "партдесанта" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" по многочисленным обращениям жителей Кировского района Самары.

С просьбой о помощи к депутатам областного законодательного собрания обратились жители поселка Зубчаниновка. В огромном массиве частного сектора постепенно, с 2019 года, было демонтировано большинство водозаборных колонок: из 212 осталось 76. И это при том, что к системе централизованного водоснабжения дома не подключены, единственным доступным источником воды для них были именно уличные колонки.

Еще в 2021 году жители поселка Зубчаниновка включили в Народную программу партии просьбу о подключении своего населенного пункта к централизованному водоснабжению, предложили увеличить количество уличных водозаборных колонок или хотя бы восстановить демонтированные.

Напомним, что в феврале депутаты фракции выезжали сюда, чтобы совместно с коллегами из городской Думы, руководством Кировского района и коммунальщиками разобраться в ситуации на месте. Тогда выяснилось, что жители поселка, причем оплачивающие счета за воду, вынуждены преодолевать огромные расстояния до ближайшей колонки.

В этот раз в работе "партийного десанта" приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, депутаты фракции: первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, Вячеслав Дормидонтов, глава Кировского района Самары, секретарь местного отделения партии "Единой России" Игорь Рудаков, депутат фракции "Единая Россия" в гордуме Самары Зоя Пономарева.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин отметил: "Совершенно справедливо люди высказывали свои претензии при нашей первой встрече здесь, в Зубчаниновке. Расстояние от дома до колонки доходит до километра. Такой путь не то что пенсионер, не каждый молодой человек осилит. Ликвидировав колонки, нужно было одновременно завести воду в дома. Но не такими методами, лишив, по сути, людей возможности выбора".

На сегодня уже восстановлено пять водоразборных колонок.

"Уже намечено 15 адресов, где в первую очередь пройдут восстановительные работы. В перспективе таких адресов - еще больше. Задача - равномерно охватить всю территорию поселка, определить именно те локации, которые приблизят воду к домам зубчаниновцев. Эти планы будут подкреплены и производственным графиком ресурсоснабжающей организации", - рассказал Игорь Рудаков.

Следующий этап - индивидуальная, адресная проработка вопросов подключения к центральному водоснабжению. Необходимо подготовить поименный список льготников, которые смогут рассчитывать на особые условия подведения коммуникаций, считает первый вице-спикер парламента Марина Антимонова.

Александр Живайкин подчеркнул, что депутаты фракции "Единая Россия" областного парламента в непосредственном контакте с жителями Зубчаниновки продолжат держать на контроле вопросы водоснабжения территории.