Рабочая группа по СВО разработала единый стандарт соцподдержки участников спецоперации

Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".

Анализ внедрения стандарта в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы Владимиру Путину, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске. Каждая мера в предлагаемом перечне проработана совместно с координационным центром Правительства.

"Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продлённого дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьёй льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей", — пояснил глава группы.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою необходимость и уже действуют во многих регионах.

"В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах. Востребованными также являются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путёвки в детские оздоровительные лагеря", — отметил Андрей Турчак.

В частности, в регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных. Её участники получают круглосуточную поддержку — в Липецкой области эта практика помогает решить 98% вопросов силами социальных кураторов. И только 2% — выносятся на уровень руководства региона.

"В Самарской области разработана большая программа по реабилитации для военнослужащих — участников специальной военной операции, — рассказал секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Создан проект "Возвращение", главная цель которого — оказать комплексную и всестороннюю поддержку участникам СВО, включая лечение и реабилитацию, помощь в оформлении всех положенных льгот, содействие в переобучении и трудоустройстве, в организации отдыха и свободного времени.

На базе Самарского клинического госпиталя для ветеранов войн специальный центр реабилитации для участников СВО начнёт полноценную работу уже 1 июля, с этой целью приобретено новейшее российское оборудование и увеличено количество палат.

Кроме того, в регионе создан филиал специального государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников СВО и членов их семей. Появились дополнительные социальные координаторы, которые работают во взаимодействии с ранее созданной региональной системой по оказанию помощи семьям военнослужащих. Уверен, что эффективность этой работы будет только возрастать".

Рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

"Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Типовая форма такого паспорта разработана нашей рабочей группой. Он позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам", — сказал Андрей Турчак.

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром Правительства, а также координаторами группы в регионах.

В свою очередь, глава государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Принимая участие в заседании, она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

Анна Цивилева напомнила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. И основная задача — обеспечить их поддержкой в решении максимально широкого круга вопросов.

"Это, во-первых, дополнение к мерам господдержки, которые уже существуют. Медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также помощь в решении бытовых вопросов. Не нужно забывать о привлечении этих ребят к патриотическому воспитанию, вовлечению в активную жизнь", — отметила она.

Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.

"У нас может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, а получать они в каждом субъекте будут совершенно разные уровни поддержки — социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет для них понятен и справедлив", — пояснила Анна Цивилева.

Андрей Турчак поблагодарил Анну Цивилеву за поддержку инициативы рабочей группы по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО.

"Мы со своей стороны также готовы вас поддерживать в части законодательного сопровождения и обеспечения деятельности фонда. Мы все занимаемся одной важной задачей, направленной на главную цель — нашу Победу в специальной военной операции и поддержку наших ребят и их семей", — сказал Андрей Турчак.

В заключение он сообщил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей также будет продолжена.

"Сегодня действует более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости. Работа над расширением федеральных мер будет продолжена. В ходе последнего доклада Президенту я об этом доложил, часть мер была поддержана. Соответствующие изменения нормативные и законодательные рабочей группой готовятся", — отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета "Единой России", он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению Президента. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.