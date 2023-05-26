"Единая Россия" запустила Всероссийский спортивный марафон "Сила России"

С 1 июня по 12 августа партия "Единая Россия" вместе с Минспорта, ДОСААФ, спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов.

"Единая Россия" проведет в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.

Партнерами марафона стали "Молодая Гвардия Единой России", Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

"1 июня - в День защиты детей - мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, организуем площадки партпроекта "Zа самбо". 24 июня, в День молодежи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля - на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля - международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием", - рассказала она.

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

"Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru", - сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придет билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер дает возможность получить приз.

"В Самарской области марафон "Сила России" призван объединить людей разного возраста и уровня спортивной подготовки. Нашими главными площадками в рамках марафона станут набережная реки Волга, а также новые дворовые и спортивные площадки, благоустроенные в рамках народной программы партии. В рамках спортивного марафона уже запланированы открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, чир-спорту, кекусинкай-каратэ, самбо, греко-римской борьбе. Свое участие уже подтвердили представители спортивных федераций Самарской области по этим видам спорта", - рассказала председатель Самарского регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Татьяна Санникова.

Замминистра спорта Андрей Федоров отметил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

"Особую значимость марафону придает то, что серьезное внимание уделяется молодежи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них - важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами", - отметил он.

В сентябре "Единая Россия" подведет итоги марафона.